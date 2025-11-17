(P) Cravata Galbenă – filmul eveniment despre un destin care a schimbat lumea, de pe 14 noiembrie in cinematografele din țară

Un copil dintr-un orășel din România ajunge să inspire generații întregi. Cravata Galbenă spune povestea lui Sergiu Celibidache, dirijorul care a transformat disciplina, libertatea și căutarea perfecțiunii într-un mod de viață.

Filmul, regizat de Serge Ioan Celebidachi, fiul maestrului, surprinde parcursul unui om care a trăit intens fiecare alegere. De la anii tulburi ai războiului la marile scene ale lumii, povestea arată cât de greu e să rămâi fidel convingerilor tale când totul te împinge spre compromis.

Distribuția reunește nume mari ale cinematografiei internaționale, precum John Malkovich și Sean Bean, alături de actori români care aduc emoție și autenticitate fiecărui moment. Filmările realizate in Bucuresti, reproducand activitatea lui pe tot mapamondul timp de 7 decenii, oferă o imagine amplă asupra unei vieți trăite la intensitate maximă.

Cravata Galbenă nu este doar un film biografic. Este o reflecție asupra curajului, a alegerilor care definesc un om și a prețului pe care îl plătești pentru libertate.

Producătorii filmului sunt Adela Vrînceanu Celebidachi, Cristina Dobrițoiu, James Olivier, Andrei Boncea și Robert W. Cort.

Cravata Galbenă este o producție Oblique Media, realizat în coproducție cu Safe Frame, Avanpost Media, Frame Film și Frame Film Illustrious Studio, realizată cu sprijinul Guvernului României prin programul derulat de Oficiul de Film și Investiții Culturale și al Centrului Național al Cinematografiei.

Filmul Cravata Galbenă va putea fi văzut în cinematografele din întreaga țară din 14 noiembrie, distribuit de Vertical Entertainment.

Verifică programul proiecțiilor din orașul tău și trăiește experiența pe marele ecran: https://cravatagalbena.ro/

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=V4YfQSDboHM

Social media:

·Facebook: https://www.facebook.com/CravataGalbena.filmul

·Instagram: https://www.instagram.com/cravatagalbena_filmul/

·Tik Tok: https://www.tiktok.com/@cravatagalbena_filmul

·YouTube: https://www.youtube.com/@CravataGalbena_filmul

Finanțatori: Aqua Carpatica, PPC, Banca Transilvania, Cloud 9, Oscar Downstream, CisGaz, Raiffeisen Bank, Media Investment Communication, OMD Romania, EssenceMediacom Romania, House of Media, PHD Media, Wavemaker, MMS Communications Romania, Mindshare Media, Omnicom Media Group, Cinema City, Publicis Groupe Media Bucharest, GroupM Media Operations, Procter And Gamble International Operations SA, Prometheus Programmatic Agency, Catena, Hornbach, Cineplexx Romania, Glaxosmithkline Consumer Healthcare, Nestle Romania, ING Bank, Orange Romania, PENNY România, Hervis Sport&Fashion, Kaufland, Selgros Cash&Carry, BV McCann Erickson, Scandia Foods, Boiron RO, SBI Digital Marketing Limited, United Media Services, Maspex Romania, Help Net Farma, JYSK Romania, Intersnack, Vivre.ro, Dentsu Romania, Ursus Breweries, Heineken Romania, Bricostore Romania, E.ON Energie România, BRD Groupe Société Generale, Carat Romania, Initiative Media, Univer Product, Romaqua Group, Jidvei, Unicredit Consumer Financing, Premium Auto, Hyundai, Unicredit Bank, Zarea SA, Transavia, KPMG, Tchibo, Alpro CVA, Policolor, Casa Timiș

Partener logistic: Fundația FAN Courier

Partener aerian: Air France

Partener cazare: Corinthia Grand Hotel du Boulevard Bucharest

Partener asigurări: Groupama Asigurări

Partener de asistență medicală: Sanador

Partener de mobilitate: Țiriac Auto Rent

Parteneri: CEC Bank, Fundația Sergiu Celibidache, Valvis Holding Distribution, Rompetrol, Seaside Playgrounds, Continental Hotels, Farmec, Bien Savvy, Ginissima, Tudor Tailor, Egoformen, Florentino Delure, Mobexpert, Scenario, Cumpăna, Coco Jardin, Panimon.

Parteneri promovare: Radio România, Magic Fm, Pro Tv, Prima Tv, Kanal D, Euronews, Digi 24, Antena 1, Antena 3, TVR, Cinemaraton, Moldova Tv, Vertical Advertising & PR, E.ON Energie România, PENNY România, Raiffeisen Bank, Catena, Escudo, Orange,OMV Petrom Marketing, Mobexpert, Glovo România, Uny Mobility, Transferoviar Călători, Nepi Rockcastle, Băneasa Shopping City, Park Lake, Promenada Mall, Veranda Mall, Masrei, Atrium Mall, Tomis Mall, Moldova Mall, UNTOLD, Unforgettable Festival, Sonoro Festival, Destiny Park, ARCUB, Creart, ROMGAZ, STB, Blue, Filarmonica George Enescu București, Filarmonica Pitești, Filarmonica de Stat Oradea, Filarmonica de Stat Transilvania, Filarmonica Mihail Jora Bacău, Orchestra Română de Tineret, Orchestra Simfonică și Corul Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, Opera Națională București, Cvartet Arcadia, Fanfara U.M. 0260 București, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu - București, Universitatea din București, Universitatea Națională de Muzică București, Universitatea de Medicină și Farmacia Carol Davila București, Universitatea de Medicină și Farmacia Grigore T.Popa Iași, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” din Arad, Universitatea Petre Andrei Iași, Universitatea Emanuel Oradea, Academia de Muzică Gheorghe Dima Cluj, Universitatea de Artă George Enescu Iași, Școala Populară de Artă Sibiu, Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu - Sibiu, Teatrul Bulandra, Teatrul de Revistă Constantin Tănase București, Teatrul Național I.L.Caragiale București, Teatrul Excelsior, Opera Comică pentru Copii, Opera Națională Cluj, Teatrul Național Marin Sorescu Craiova, Teatrul Tony Bulandra Târgoviște, Teatrul Toma Caragiu Ploiești, Teatrul Național de Operă și Operetă Nae Leonard - Galați, Teatrul Național Mihai Eminescu Timișoara, Teatrul Anton Pann Râmnicu Vâlcea, Muzeul Municipiului București, Complex Muzeal Științe Naturale Ion Borcea Bacău, Muzeul Casa Mureșenilor Bacău, Muzeul Național de Istorie București, Muzeul Național al Țăranului Român, Muzeul de Arta Craiova, Muzeul Porțile de Fier Drobeta Turnu Severin, Centrul Muzeal de Istorie Gherla, Muzeul Țării Crișurilor Oradea, Muzeul Militar Național Regele Ferdinand Oradea, Muzeul de Istorie Vâlcea, Muzeul Național Secuiesc Sfântu Gheorghe, Muzeul Maramureșului Sighetul Marmației, Muzeul Național al Bucovinei, Muzeul Tiparului și Cărții Târgoviște, Muzeul Județean Zalău, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Timpark, Centrul de Proiecte Timișoara, Primăria Municipiului Alba Iulia, Primăria Municipiului Bacău, Primăria Municipiului Brăila, Primăria Municipiului Brașov, Primăria Municipiului București, Primăria Municipiului Buzău, Primăria Municipiului Călărași, Primăria Municipiului Cluj, Primăria Municipiului Constanța, Primăria Municipiului Craiova, Primăria Municipiului Deva, Primăria Municipiului Focșani, Primăria Municipiului Galați, Primăria Municipiului Huși, Primăria Municipiului Iași, Primăria Municipiului Oradea, Primăria Municipiului Piatra Neamț, Primăria Municipiului Pitești, Primăria Municipiului Roman, Primăria Municipiului Slobozia, Primăria Municipiului Suceava, Primăria Municipiului Târgu Mureș, Primăria Municipiului Târgu Jiu, Primăria Municipiului Timișoara, Primăria Municipiului Zalău.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: Etichete: , Dată publicare: 17-11-2025 15:22



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.