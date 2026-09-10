Pelicula urmărește povestea comică despre o nuntă și un secret care schimbă viața protagoniștilor. Iar vizionarea a fost în ton cu tema filmului.

Cei prezenți s-au așezat pe scaune, în fața marelui ecran, ca și cum ar fi fost invitați la o cununie. Apoi, au asistat la tăierea tortului, iar domnișoarele s-au aliniat să prindă buchetul.

Andreea Vasile și Mirela Zeța, actrițe: „O sa vada ca noi nu suntem deloc prietene si ca ea face nefacuta la propria mea nunta, am iertat-o asta este. Se intampla si accidente.”

Imediat după vizionare, spectatorii și-au intrat repede în rol. Și s-au comportat precum niște invitați la nuntă.

De la comedie la absurd și un lanț de dezamăgiri, povestea îi poartă pe spectatori prin toate stările, în 75 de minute - din care 65 au fost filmate fără întrerupere.

Emilia Popescu, actriță: „Dintr-un singur cadru, totul precis, iti dai seama, sa ma fi incurcat eu, sa se traga inca o data cele 65 de minute.”

Emilian Oprea, actor: „A fost cel mai bun mariaj intre actori si echipa tehnica pe care l-am intalnit pana acum.”

Adela Popescu, actriță: „Viata nu este doar amara, doar amuzanta, doar linistita. Viata le are pe toate, si exact asa este filmul asta.”

Răzvan Fodor, actor: „Filmul asta are tot - are „aristicarie”, are comedie, are absurd, sunt o gramada de accidente care se intampla acolo... sunt savuroase. E un film exceptional!”

Tudor Giurgiu, regizor: „Am zis eeeeh cum sa faci un film in 7 zile? E imposibil. Un film cu o protagonista femeie la mijlocul vietii si care isi vede toata voata intoarsa cu fundul in sus e un pattern des intalnit in societatea romaneasca”

Nu-i de mirare că cei prezenți s-au proiectat, la rândul lor, în scenariul lui Tudor Giurgiu.

Fată: „Daca ar fi sa mi se intample o situatie similara, cel mai probabil mi-ar placea un carusel din asta, emotional. Acum esti dezamagita si dupa asta ti se schimba viata.”

Fată: „O sa ma si casatoresc, si cred ca o sa apar intr-un film pentru ca sunt si eu actrita! Doamne ajuta!”