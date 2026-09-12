Una dintre persoanele rănite, o tânără de 18 ani aflată în stare de urgenţă absolută, a fost transportată cu elicopterul la Rouen, a declarat presei Marie-Valérie Albert, procuror adjunct la Tribunalul Judiciar din Rouen, scrie News.ro.

Ceilalţi 142 de pasageri au fost evacuaţi, a precizat ea.

A fost deschisă o anchetă pentru a stabili circumstanţele accidentului. Testele de depistare a alcoolului şi a stupefiantelor efectuate asupra mecanicului au ieşit negative, a precizat Marie-Valérie Albert.

Trenul TER mergea între Rouen și Caen

Potrivit unei surse din cadrul poliţiei, trenul a lovit un obiect neidentificat.

Trenul TER asigura legătura Rouen-Caen şi a deraiat între Tourville şi Elbeuf-Saint-Aubin, în zona localităţii Cléon, din departamentul Seine-Maritime, a declarat ministrul Transporturilor, Philippe Tabarot, pe platforma X, adăugând că 140 de pompieri erau mobilizaţi la faţa locului.

Accidentul a avut loc în jurul orei 19:45, iar planul Orsec pentru numeroase victime a fost declanşat pentru a coordona operaţiunile de salvare.