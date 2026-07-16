Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au fost solicitați să intervină, joi, în zona Palas din municipiul Constanța, după ce un vagon al unui tren s-a răsturnat, iar patru au deraiat, potrivit News.ro.

La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere și un echipaj de descarcerare.

Incidentul a avut loc pe o linie de marfă și nu este afectată circulația trenurilor de călători.

ISU Constanța a precizat că vagoanele nu sunt de călători și că nu au fost persoane rănite în urma incidentului.

Un obiect găsit pe calea ferată a afectat circulația la Constanța

Circulația feroviară în zona stației Constanța a fost afectată temporar marți după-amiaza, după ce un obiect a fost găsit în gabaritul căii ferate, incident pe care CFR SA îl califică drept tentativă de sabotaj.

"Tentativă de sabotaj feroviar la Constanța. La ora 14:10, mecanicul trenului R 8819, operat de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" SA, a semnalat prezența unei mărci de siguranță în gabaritul căii ferate, pe diagonala 23-25, între Constanța Grupa Tehnică și intrarea în Stația CF Constanța", se menționează în comunicatul CFR SA, potrivit Agerpres.

Conform sursei citate, trenul se deplasa din Grupa Tehnică spre Stația CF Constanța, pentru gararea la linia 2.

Prezența obiectului în gabarit a afectat temporar circulația feroviară pe firul II Constanța - Palas, precizează sursa citată.