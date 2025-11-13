Momentul în care un tren plin cu pasageri sare de pe șine în Buenos Aires. Cel puțin 19 persoane au fost rănite

Cel puțin 19 persoane au fost rănite, după ce un tren plin cu pasageri a sărit de pe șine, în capitala Argentinei.

Imagini înregistrate de o cameră de supraveghere au surprins momentul accidentului, care a avut loc în timp ce garnitura traversa un nod feroviar.

Mai multe echipaje de salvare au evacuat vagoanele. După accident, traficul pe calea ferată a fost întrerupt câteva ore, în zona de vest a metropolei Buenos Aires.

Cauza deraierii e deocamdată necunoscută, însă e luată în calcul o problemă la macaz.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













