Momentul în care un tren plin cu pasageri sare de pe șine în Buenos Aires. Cel puțin 19 persoane au fost rănite

13-11-2025 | 07:45
Cel puțin 19 persoane au fost rănite, după ce un tren plin cu pasageri a sărit de pe șine, în capitala Argentinei.

Imagini înregistrate de o cameră de supraveghere au surprins momentul accidentului, care a avut loc în timp ce garnitura traversa un nod feroviar.

Mai multe echipaje de salvare au evacuat vagoanele. După accident, traficul pe calea ferată a fost întrerupt câteva ore, în zona de vest a metropolei Buenos Aires.

Cauza deraierii e deocamdată necunoscută, însă  e luată în calcul o problemă la macaz.

