„Astăzi, 15 iulie 2026, în jurul orei 14:35, un vagon de tramvai al liniei 10 a deraiat pe Șoseaua Olteniței, după Piața Eroii Revoluției, pe sensul spre Romprim. STB intervine operativ: sunt aplicate măsuri de deviere a circulației și sunt dirijate mijloacele de intervenție la fața locului. Echipele tehnice acționează pentru remedierea situației și reluarea circulației în condiții normale, în cel mai scurt timp posibil”, au transmis reprezentanții STB, potrivit Agerpres.

Totodată, a fost constituită o comisie pentru stabilirea cauzelor deraierii.

Potrivit sursei citate, pasagerii sunt preluați de autobuzele liniei 232, care asigură legătura cu Piața Sudului.