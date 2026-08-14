Aproximativ 150 de pasageri se aflau la bordul trenului, care venea de la Londra și a deraiat cu puțin înainte de ora locală 16.00 (18.00, ora României), a anunțat serviciul de ambulanță, potrivit News.ro.

Imagini de la locul deraierii, în estul Sussex, au surprins trei vagoane răsturnate și ambulanțieri la fața locului.

Cauza deraierii era necunoscută imediat.

Două persoane au fost rănite grav

Adjunctul directorului serviciilor de ambulanță, Michael Bradfield, a anunțat într-o conferință de presă că cele 20 de persoane transportate la spital prezentau „răni de o gravitate variată”.

Doi dintre răniți „au fost clasați grav și au fost transferați către un centru de traumatologie de nivel înalt”, a anunțat el.

Ian Drummond-Smith, de la Poliția britanică a Transporturilor, a anunțat că toți pasagerii din tren au fost „evacuați în deplină siguranță”.

În accident a fost implicat un tren al companiei Southern Rail, care asigură o legătură între zone din sudul Londrei și capitala britanică.

Autoritățile încearcă să stabilească motivul deraierii

Directoarea Network Rail în Sussex, Lucy McAuliffe, a anunțat că operatorul rețelei feroviare „cooperează strâns cu Biroul de Anchetă a Accidentelor Feroviare, care se află la fața locului pentru a stabili în mod exact ceea ce s-a întâmplat”.

Accidente de tren, mai ales soldate cu morți, sunt relativ rare în Regatul Unit.

Însă o coliziune feroviară între două trenuri de pasageri a avut loc la nord de Londra în iunie, soldată cu un mort, conductorul unuia dintre trenuri. Potrivit anchetei, conductorul a trecut pe un semnal roșu care-l obliga să oprească. Coliziunea s-a soldat atunci cu 162 de morți.