Toate sosirile pe aeroportul din Catania, al cincilea cel mai aglomerat din Italia din punct de vedere al traficului de pasageri, vor fi suspendate luni până la ora locală 16:00 (14:00 GMT), a anunțat operatorul SAC într-o postare pe Facebook, potrivit Agerpres.

Etna perturbă frecvent traficul aerian

Etna, cel mai înalt și mai activ vulcan din Europa, perturbă frecvent zborurile în Catania, însă emisiile de cenușă au fost deosebit de intense în această vară, afectând mii de călători în plin sezon al vacanțelor estivale.