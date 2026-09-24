Pe agenda discuțiilor se află teme precum comerțul, inteligența artificială, statutul Taiwanului sau războiul cu Iranul, China fiind cel mai mare cumpărător de petrol iranian

Donald Trump și Prima Doamnă, Melania Trump, l-au întâmpinat pe președintele chinez la baza militară Andrews, de lângă Washington. Liderul de la Beijing a sosit împreună cu soția. Este prima vizită a lui Xi Jinping în Statele Unite după o pauză de 10 ani. O ceremonie de bun venit va avea loc astăzi la Casa Albă și va include o paradă militară grandioasă.

Sarah Smith, corespondent BBC: „Trump pregătește o primire fastuoasă pentru președintele Xi, dar agenda zilei include subiecte serioase, precum sprijinul economic și tehnologic oferit de China Iranului și petrolul pe care Beijingul îl cumpără din Rusia, contribuind astfel la finanțarea războiului din Ucraina”.

Miza vizitei este cu atât mai mare cu cât acordul comercial dintre Statele Unite și China, convenit anul trecut, urmează să expire în noiembrie.

Sarah Smith, corespondent BBC: „Donald Trump s-ar putea să nu vrea să reia războiul comercial, dar va avea propriile condiții pentru prelungirea armistițiului comercial. China nu cumpără atât de multe produse agricole americane pe cât a promis, iar Statele Unite consideră în continuare că restricțiile impuse de Beijing asupra mineralelor din pământuri rare sunt prea stricte. În ceea ce privește inteligența artificială, cele două țări ar putea conveni asupra unui mecanism prin care să se avertizeze reciproc atunci când dezvoltarea acestei tehnologii începe să scape de sub control. Dar, în privința inteligenței artificiale, Donald Trump are o cerință clară: China să înceteze să fure și să copieze modelele americane de inteligență artificială”.

Laura Bicker, corespondent BBC: „China va dori prelungirea armistițiului comercial convenit de cele două superputeri anul trecut. În domeniul tehnologiei, Xi ar putea cere acces mai mare pentru companiile chineze la cipuri de ultimă generație produse în Statele Unite. În plus, Beijingul nu va dori ca Statele Unite să trimită în continuare armament Taiwanului”.

Taiwanul rămâne una dintre principalele surse de tensiune diplomatică dintre China și Statele Unite. Congresul american a aprobat vânzarea către Taiwan a unor arme de miliarde de dolari, însă acordul așteaptă semnătura lui Trump. Liderul de la Casa Albă a amânat deocamdată aprobarea, considerând această chestiune un instrument de negociere cu Beijingul. China a promis de mult timp „reunificarea" cu Taiwanul, care se autoguvernează, și nu a exclus folosirea forței.

Bonny Lin, directoarea proiectului China Power din cadrul Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale: „Prin această întâlnire, cei doi lideri încearcă să arate că gestionează relația dintre cele două țări și să se asigure că rivalitatea care se manifestă la nivelurile inferioare ale conducerii nu scapă de sub control”.

Da Wei, profesor la Universitatea Tsinghua: „Cred că ne aflăm într-un moment în care avem nevoie de rezultate clare de ambele părți”.

Călătoria președintelui chinez la Washington, care se încheie mâine, are un protocol amplu. Include dineuri, tururi private și unele momente artistice.