Cercetătorii australieni au analizat aerul expirat folosind două tehnologii complementare: un „nas electronic” (denumit eNose), care identifică tipare ale compușilor chimici din respirație, și cromatografia de gaze cuplată cu spectrometria de masă, care detectează compuși organici volatili specifici prezenți în respirație, a precizat Universitatea Griffith din Australia într-un comunicat de presă publicat joi, potrivit Agerpres.

Testul ar putea diferenția nodulii maligni de cei benigni

„Ambele metode bazate pe analiza respirației au demonstrat o capacitate de diferențiere între nodulii maligni și cei benigni semnificativ superioară celei furnizate de modelele care utilizează doar informații clinice standard”, a declarat Chamindie Punyadeera, profesoară la Institutul de Biomedicină și Glicomică din cadrul Universității Griffith și autor-corespondent al studiului publicat în revista MedComm.

În prezent, nodulii pulmonari sunt evaluați prin proceduri invazive, precum biopsiile ghidate prin tomografie computerizată (CT) și bronhoscopie, iar unii dintre pacienți sunt supuși unor intervenții chirurgicale pentru investigarea nodulilor suspecți, precizează același comunicat, care adaugă totodată că, la nivel mondial, sunt diagnosticate anual aproximativ 2,5 milioane de cazuri noi de cancer pulmonar.

Coautoarea studiului, Zhang Xi, de la Universitatea Griffith, a precizat că prelevarea de biopsii din nodulii pulmonari poate fi o provocare din punct de vedere tehnic, în special atunci când leziunile sunt mici sau greu accesibile, iar acea procedură poate cauza complicații, cum ar fi colapsul pulmonar.

Testul nu este conceput pentru a înlocui biopsiile

Deși noul test respirator s-a dovedit promițător în identificarea nodulilor cu cea mai mare probabilitate de a fi maligni, el nu a fost conceput pentru a înlocui biopsiile, a precizat Zhang Xi, însă i-ar putea ajuta pe medici să decidă care dintre pacienți au nevoie cel mai urgent de o intervenție invazivă.

„Se speră, de asemenea, că descoperirea noastră ar putea reduce numărul procedurilor inutile în cazul pacienților cu noduli benigni, prin includerea acestui test non-invaziv în practica clinică curentă”, a adăugat Zhang Xi.