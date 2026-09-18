Însă cinefilii vor putea vedea și mai devreme filmul, pe 24 octombrie, într-o proiecție specială organizată simultan în cinematografe din țară.

Premiera oficială a filmului va avea loc pe 15 ianuarie, la Sala Palatului din București, în prezența lui Cristian Mungiu și a actorilor Sebastian Stan și Renate Reinsve.

Până atunci, FJORD va fi prezentat într-o proiecție specială, pe 24 octombrie.

”Vreau să ascult și eu părerea publicului”

Cristian Mungiu: „Va fi prima mea discuție cu publicul din România, va fi un fel de Q&A, un fel de discuție, debate, despre film pe care îl vom face ca să pot să ascult și eu părerea publicului, nu doar publicul părerea mea, că eu am vorbit foarte mult despre film. Mă interesează și invers, să am și eu un feedback”.

FJORD este în această perioadă în plină campanie pentru Oscar. Filmul lui Cristian Mungiu, desemnat propunerea României pentru premiile Academiei Americane de Film, este luat în calcul la mai multe categorii, precum cel mai bun film, regie, scenariu original și interpretare.

Pelicula a avut deja premiera în Franța, unde a fost primită cu interes de public și critici, iar următorul pas este lansarea în Statele Unite, programată pe 9 octombrie.