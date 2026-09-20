Brooke LeBlanc, executivă la compania tech Corgi, s-a confruntat cu reacții dure după ce a postat pe X o listă lungă de calități care nu sunt negociabile și pe care le așteaptă de la un partener. „Cine vrea să-și petreacă restul vieții cu mine?", a scris ea, înainte de a-și descrie partenerul ideal, arată New York Post.

Brooke, în vârstă de 29 de ani, a declarat că bărbatul dorit trebuie să fie, pe lângă limitele impuse de vârstă și alte calități, „masculin sănătos", „post-economic (dar muncitor)" și „pe calea vindecării", „fără copii” preferând un bărbat care „lucrează în tehnologie".

Oamenii au reacționat imediat: „Nu-mi pot imagina nimic mai rău decât să fii singur și să te întâlnești cu cineva în San Francisco", (...). „Lol. Am crezut că este ceva generat de AI. Trist să aflu că este real", a spus altul. „Mult succes. Lasă-ți lista acasă și îndrăgostește-te pur și simplu de cineva."

LeBlanc a răspuns criticilor: „Doamne ferește ca o femeie să ceară ce vrea. Îmi pare rău, nu vreau să mă întâlnesc cu un ratat!" Ea a spus că „ani de experiență în dating" au inspirat-o să facă lista.