Pe drumul de întoarcere organizatorul excursiei i-a lăsat în Franța, pe motiv că ar fi făcut gălăgie într-o noapte, la cazare. Părinții spun că decizia a fost revoltătoare și că au trăit momente de panică, neștiind ce se întâmplă cu cei opt copii aflați la sute de kilometri de casă.

Povestea îi are ca protagoniști pe câțiva elevi ai unei școli din estul Slovaciei. După ce au vizitat Londra și Parisul, au făcut o oprire în orașul Forbach, la granița dintre Franța și Germania. La plecare, toți ceilalți elevi s-au urcat în autobuz pentru a se întoarce acasă. Cei șase, însă, cu vârste între 15 și 17 ani, au fost opriți de organizatorul excursiei, care nu le-a permis să urce în autobuz. Motivul ar fi fost încălcarea unor reguli stabilite pentru excursie.

Klaudia Uhor, mama unui elev: „La început, când autobuzul a plecat, au crezut că este o glumă. După aproximativ o jumătate de oră, și-au dat seama că lucrurile sunt serioase, iar profesorul le-a confirmat că nimeni nu se va întoarce după ei. Atunci au realizat ce se întâmplase. Prima reacție a fost șocul.”

Richard Segeč, tatăl unui elev: „În primele două minute, eu și soția mea doar ne-am uitat unul la celălalt și ne-am întrebat cum mai este posibil să se întâmple așa ceva în zilele noastre.”

Potrivit organizatorului, într-una din nopți, la cazare, elevii au bătut la toate ușile de pe hol. Au deranjat liniștea altor oaspeți, iar unii au ieșit din camere și i-au amenințat că vor chema poliția. Doi dintre elevi nu ar fi încălcat regulile, dar au rămas în Franța din solidaritate cu ceilalți. La fel și un profesor.

Richard Segeč, tatăl unui elev: „A fost îngrozitor. Să lași opt copii atât de departe de casă.”

Gábor Viczencz, profesor: „A fost greu, dar nu am avut timp să mă gândesc că nu vom reuși să rezolvăm situația.”

Ca să se întoarcă acasă, au fost nevoiți să facă un ocol. Au ajuns mai întâi la Frankfurt, apoi au mers până la Viena, unde au fost preluați de un autobuz trimis de părinți. Reuniunea a fost una emoționantă.

Richard Segeč, tatăl unui elev: „Nu a fost vorba despre alcool, droguri sau ceva de genul acesta.”

Părinții au depus o plângere penală. Spun că pedeapsa primită de copii a fost inumană.