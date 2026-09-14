În aceste condiții, părinții au de ales între a pierde timp în trafic, dimineața, pentru a-și lăsa copiii la școală, și plata unei sume mai mari, la achiziția locuinței. Iar pentru mulți, a doua variantă pare mai potrivită.

O școală dintr-un cartier din Brașov abia face față numărului mare de cereri de înscriere.

Manuela Piroska, Director Școala Gimnazială Nr. 25 Brașov: „Suntem a cincea școală gimnazială ca și rezultate. Au apărut chiar și anunțuri pe la blocuri, ne trimit părinții, că plătesc pentru viză de flotant ca să își poată înscrie copiii la Școala 25.”

Școala, un criteriu important pentru alegerea locuinței

Este și motivul pentru care soții Vagner, care s-au mutat din Brăila, având doi copii, au ales o locuință în această zonă.

Andreea Vagner: „Din ce am citit eu așa un pic și m-am documentat, e o școală bună. Ni s-a prezentat și școala și grădinița, că sunt aici în zonă, și cumva a contat în alegerea noastră.”

Daniel Crainic - director marketing portal de imobiliare: „O școală bună atrage în zona respectivă o cerere, implicit, mai mare. O cerere mai mare duce în timp la creșterea prețurilor. Școala este unul dintre acele elemente care dau prestigiu unei zone.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Diferite cercetări realizate în lume arată că, peste tot, familiile plătesc în plus pentru a locui lângă o școală performantă - în Londra, circa 7 procente, iar în Shanghai până la 15%. În capitala Australiei, creșterea cu 5 procente a notelor obținute de elevii unei școli este asociată cu o majorare de 3,5% a prețurilor locuințelor din proximitate.”

Naveta zilnică vine cu alte costuri

Alternativa este naveta în fiecare dimineață, pentru a duce copilul la școala dorită. Dar asta presupune alte costuri.

Sandra Mazilu: „Traficul e horror dimineața. Poate nu știu un 3, 4 sute de lei pe lună trebuie să iei în calcul dacă stai la ieșire din Brașov.”

Calculul arată că această femeie va plăti, în 9 ani de școală ai copilului, circa 6.000 de euro pentru transport. Iar timpul pierdut - 45 de minute dus și tot atât întors - înseamnă mai bine de 100 de zile din viață.