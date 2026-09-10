În ținuturile vestice, în nord și în centru se adună norii și apar ceva averse, în special în Maramureș și în zonele de munte.

În Dobrogea și Bărăgan avem vreme frumoasă, cer mai mult senin și un vânt mai insistent la malul mării. Și tot pe litoral găsim cele mai modeste valori din țară, în jur de 24 de grade. În Bărăgan se mai încălzește puțin și maximele ajung la 30 de grade.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei se anunță o zi plăcută, cu soare, câțiva nori și temperaturi cu 1 grad, două mai ridicate decât miercuri. Vor fi 30 de grade pe la amiază și vreo 16 grade după lăsarea nopții.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se încălzește și mai tare. Temperaturile urcă până la 31 de grade. Se intensifică vântul și ajunge la viteze de 50 km/h. În unele zone se înnorează și e posibil să plouă.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș temperaturile scad față de miercuri, mai ales în zona Maramureșului. Pe aici atmosfera devine instabilă și apar averse cu descărcări electrice. S-ar putea să plouă puțin și în rest, iar în Cluj-Napoca se vor înregistra 30 de grade

În vestul României se face foarte cald în sudul Banatului, pe unde se pot atinge 35 de grade. În rest, căldura se mai domolește față de miercuri. Se intensifică însă vântul și apar câteva reprize de ploaie, în special în Crișana.

În Transilvania temperaturile cresc față de ieri, iar în vestul provinciei se face mult mai cald decât ar fi normal. Maximele ajung la 33 de grade. Șansele de ploaie cresc și aici, mai ales în zonele montane.

Vremea în Oltenia

În Oltenia avem o zi cu soare și o amiază cu temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă, care ajung la 33 de grade. Nu sunt semne de ploaie și nici vântul nu prea se simte în această zonă.

Vara continuă și în ținuturile sudice și se mai încălzește puțin față de miercuri. Norii apar destul de rar și temperaturile urcă până la 33 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București atmosfera se menține însorită toată ziua. Vântul devine mai insistent, iar pe la amiază se face foarte cald. Se vor atinge 32 de grade.

Vineri avem tot vreme de vară, cer curat, un pic de vânt și o maximă de 33 de grade.

Sâmbătă temperaturile scad ușor, dar tot o să fie cald pentru această perioadă. Se vor înregistra 30...31 de grade. După o zi însorită, pe seară și noaptea se înnorează și apar averse cu descărcări electrice.

Vremea se răcește la finalul săptămânii. Maxima nu mai trece de 25 de grade. O să plouă din când în când și vântul o să fie destul de activ pe parcursul zilei.

Vremea la munte

La munte găsim vreme caldă pentru această perioadă, dar atmosfera devine schimbătoare. Se înnorează din când în când. Apar și câteva reprize de ploaie. Pot fi și descărcări electrice.

Și vineri o să fie mai cald decât ar trebui. Instabilitatea crește spre seară și mâine-noapte. Se intensifică vântul. Apar averse destul de consistente. Vor fi condiții de grindină și vijelii.

Sâmbătă se răcește. Atmosfera se menține instabilă. Vin alte ploi zgomotoase, iar în unele masive cantitățile de apă pot depăși 30 de litri de apă pe metru pătrat.

Duminică temperaturile continuă să scadă. O să plouă în mai multe reprize și se mai pot strânge cantități însemnate de apă.

Vremea la mare

Pe litoral cerul se păstrează curat toată ziua, dar se mai intensifică vântul. O să bată cu 45 km/h. Temperaturile ajung la valori agreabile, de 26 de grade.

Ziua de vineri aduce condiții excelente de plajă, soare, o briză plăcută și tot până la 26 de grade prin stațiuni.

Sâmbătă sunt ceva condiții de ceață la începutul zilei. Apoi avem vreme frumoasă, iar temperaturile urcă din nou până la 26 de grade. Se mai încălzește puțin apa mării.

Duminică însă apar ceva înnorări. O să plouă din când în când. Pot fi și descărcări electrice, iar spre seară se intensifică vântul. Temperaturile se mențin la valorile din zilele trecute.