Cinci ore de haos pe podul de la Agigea după ce un bărbat s-a urcat pe cabluri să ceară „turul doi, înapoi”

Mai bine de cinci ore traficul a fost îngreunat pe DN39, șoseaua care face legătura între stațiunile din sudul litoralului, după ce un bărbat s-a urcat pe podul vechi de la Agigea și a amenințat că se aruncă. Omul nu este la prima încercare de acest fel.

Corespondent Știrile ProTV: „Oamenii legii au reușit să îl convingă pe bărbatul de 65 de ani să coboare de pe pod după ore întregi de negocieri.

S-a mers bară la bară pe ambele sensuri încă de la șapte dimineața, de când s-a dat alarma, iar coloana de mașini a început chiar de la ieșirea din Constanța.

Apelul la 112 a fost făcut de câțiva șoferi aflați în trafic care l-au observat pe bărbat urcat pe podul de la Agigea.

La fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție, pompieri dar și un negociator de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale.

Este a treia oară când oamenii legii intervin pentru această persoană. Omul se cațără pe schele în semn de protest și scandează „turul doi, înapoi”.

După ce a fost coborât, bărbatul a fost evaluat medical. Între timp, traficul pe DN39 a fost reluat în condiții normale.”

