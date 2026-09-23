Suma face parte dintr-un total de 16,4 miliarde de euro reprezentând fonduri de redresare şi coeziune care au fost îngheţate de Uniunea Europeană, scrie News.ro.

UE anunţase în luna mai că va debloca aceste fonduri pe măsură ce noul guvern ungar va pune în aplicare reformele convenite.

Comisia Europeană a anunţat, de asemenea, că va redeschide pentru studenţii şi cercetătorii din Ungaria accesul la programele Erasmus+ şi Horizon Europe.

Deblocarea fondurilor trebuie aprobată de membrii UE, inclusiv de România

”Ungaria a făcut paşi importanţi pentru consolidarea statului de drept şi protejarea intereselor financiare ale Uniunii”, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Propunerea privind deblocarea celor 4,2 miliarde de euro trebuie acum adoptată oficial de toate statele membre în cadrul Consiliului Uniunii Europene.