Premierul ungar Peter Magyar a dezminţit luni că pe teritoriul Ungariei vor fi construite depozite petroliere pentru Ucraina, după ce compania ucraineană Naftogaz a anunţat semnarea unui acord în acest sens cu cea ungară MOL, dar şeful guvernului de la Budapesta a anunţat între timp că el respinge acest acord, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.

„Atât timp cât va exista un guvern al Tisza (partidul de guvernământ condus de Magyar n.red), nu va fi realizat" acest acord, a spus şeful guvernului ungar, după ce presa l-a întrebat despre acest subiect. „Depozitul (de petrol) nu va fi construit", a insistat el, asigurând că nimeni nu trebuie să se teamă de implicaţiile unui astfel de proiect, pentru că nu-l va accepta.

Compania publică energetică ucraineană Naftogaz a anunţat mai devreme că a semnat un memorandum cu compania petrolieră ungară MOL pentru construirea pe teritoriul Ungariei, aproape de graniţa cu Ucraina, a unor rezervoare de petrol care să fie astfel la adăpost faţă de atacurile aeriene ruseşti.

Negocierile au început în mandatul lui Viktor Orban

Directorul general al societăţii Naftogaz, Sergii Fedorenko, a justificat acest demers „în contextul atacurilor ruseşti constante asupra infrastructurii noastre petroliere", situaţie care impune „diversificarea rutelor de aprovizionare şi crearea de capacităţi suplimentare de stocare în afara zonei de atacuri".

Acordul pentru construirea acestor infrastructuri a fost semnat în timpul summitului Iniţiativei pentru Integrare Carpatică, ce a fost găzduit vineri în Ucraina de preşedintele Volodimir Zelenski.

Premierul ungar a precizat însă acum că semnarea acordului s-a realizat fără participarea guvernului său. El a adăugat că a discutat cu directorul companiei MOL, Zsolt Hernádi, care l-a informat că negocierile pentru respectivul proiect au început în timpul fostului guvern condus de Viktor Orban, cu participarea SUA.