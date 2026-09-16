Cele două vagoane bar-bistro, unde poți servi și mâncare caldă, au rămas pe relația București Nord-Arad.

Pe baza informațiilor publicate de operatorul feroviar de stat, Club Feroviar vă prezintă lista trenurilor în compunerea cărora au fost introduse vagoanele bar de tip BR seria 89 87 (jumătate vagon de clasa a 2-a, jumătate bar).

Trenuri spre și dinspre litoral

IC 538 Brașov 6:49 București Nord 9:04 – 9:19 Constanța 11:20

IC 536 Constanța 17:22 București Nord 19:24 – 19:47 Brașov 22:05

IR 1585 București Nord 12:30 Constanța 14:54

IR 1588 Constanța 16:30 București Nord 18:51

Trenuri spre și dinspre Moldova

IC 551 București Nord 6:28 Suceava 12:33

IC 558 Suceava 16:30 București Nord 22:53

IC 553 București Nord 17:25 Iași 23:52. Sucevenii au vagonul la dispoziție până la Pașcani.

IC 551 Iași 5:09 București Nord 11:47. Cei din Suceava se pot duce la vagon bar începând cu stația Pașcani.

București-Sibiu și retur

IR 1621 București Nord 9:45 Sibiu 15:25

IR 1622 Sibiu 16:33 București Nord 22:35

Ce poți servi la vagoanele bar de tip BR

Vagoanele BR sunt vagoane de clasa a 2-a, în care jumătate sunt scaune pentru călători, iar cealaltă jumătate este amenajată ca vagon bar. Nu poți mânca friptură, ca la vagonul bar-bistro, dar poți fi servit un sendviș cald sau niște chipsuri, poți bea o cafea, un suc, o bere sau o sticlă de vin.

Lista de prețuri la vagon BR poate fi consultată AICI.