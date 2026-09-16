O astfel de decizie ar intra în contradicție cu solicitările președintelui Donald Trump, care susține reducerea dobânzilor.

O majorare cu un sfert de punct procentual a dobânzii Fed, aflată în prezent la aproximativ 3,6%, nu este însă garantată, deoarece președintele Rezervei Federale, Kevin Warsh, nu oferă aceleași indicii privind viitoarele decizii pe care le ofereau predecesorii săi.

Cu toate acestea, majoritatea analiștilor și economiștilor se așteaptă la o creștere după discursul susținut de Warsh în urmă cu două săptămâni la conferința anuală a Fed de la Jackson Hole, Wyoming, unde acesta a afirmat că Rezerva Federală nu și-a atins încă obiectivul de a ține inflația sub control.

O majorare a dobânzii ar reprezenta o nouă schimbare importantă într-o perioadă volatilă pentru economie și piețele financiare. În martie, Fed anticipa încă o reducere a dobânzii în cursul acestui an.

Însă, odată cu reizbucnirea războiului din Iran și creșterea puternică a prețurilor petrolului și gazelor, inflația ar putea rămâne peste ținta de 2% a Fed pentru o perioadă și mai îndelungată.

„Nu văd în acest moment niciun sfârșit al războiului din Iran”, a declarat Kristin Forbes, economist la Sloan School of Management din cadrul MIT.

„Având în vedere prin ce a trecut toată lumea în ultimii ani, cu o inflație ridicată, consumatorii sunt mai sensibili, companiile sunt mai sensibile, iar acestea majorează prețurile mai repede. Riscurile sunt mult mai mari ca inflația să persiste decât să scadă rapid”, a adăugat ea.

Investițiile masive în centre de date pentru Inteligența Artificială au contribuit, de asemenea, la accelerarea inflației și la menținerea unor dobânzi mai ridicate pe termen lung, deși principalele companii din industrie discută în prezent despre încetinirea ritmului de dezvoltare a tehnologiei.

Toate privirile sunt îndreptate spre dobânzi înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului

Posibila majorare a dobânzii Fed vine cu doar șapte săptămâni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, în care prețurile ridicate și costul vieții au devenit teme importante.

Trump a cerut Rezervei Federale să reducă dobânzile, o variantă care în prezent nu se află pe masă, iar duminică președintele a declarat că „Statele Unite sunt atât de puternice încât ar trebui să plătim cea mai mică dobândă din lume”.

Trump l-a atacat în repetate rânduri, inclusiv în termeni duri și personali, pe predecesorul lui Warsh, Jerome Powell, rupând astfel o tradiție de decenii în care președinții americani au tratat Rezerva Federală drept o instituție independentă.

Kevin Hassett, principalul consilier economic al lui Trump, a declarat duminică pentru CNN că președintele „respectă 100% independența lui Kevin Warsh”.

În același timp, Hassett a sugerat într-un interviu acordat Fox News că Fed nu ar trebui să majoreze dobânzile atât de aproape de alegerile de la jumătatea mandatului.

„Aș fi prudent în privința unei majorări a dobânzii. Cred că, dacă vrei o Fed independentă, unul dintre lucrurile pe care Fed trebuie să le facă este să stea departe de alegeri”, a declarat Hassett.

Piețele financiare se așteaptă însă ca Warsh și banca centrală să ignore aceste avertismente.

Potrivit prețurilor contractelor futures, traderii estimează în prezent o probabilitate de 90% ca Fed să majoreze dobânda miercuri. Procentul a crescut după raportul privind inflația publicat vineri, care a arătat că prețurile rămân persistent ridicate, iar inflația de bază, care exclude componentele volatile precum alimentele și energia, a accelerat în august față de luna precedentă.

După publicarea acestor date și după mesajul ferm transmis de Warsh privind inflația la sfârșitul lunii trecute, majoritatea economiștilor susțin că președintele Fed va trebui să majoreze dobânzile pentru a nu risca să-și submineze credibilitatea în fața piețelor financiare.

Dobânzile pe termen lung, precum randamentele obligațiunilor de Trezorerie americane cu maturități de 10 și 30 de ani, ar putea crește puternic dacă Fed nu majorează dobânda, așa cum s-a întâmplat după reuniunea de la sfârșitul lunii iulie, când Warsh nu a reușit să convingă piețele că este pregătit să crească dobânzile dacă va fi necesar.