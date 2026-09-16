Anul acesta, 10 studenți vor fi admiși în cadrul programului, care îmbină pregătirea academică cu experiența directă într-un mediu real de producție, alături de profesioniști implicați în realizarea unora dintre cele mai importante emisiuni și seriale PRO TV.

Structurat în sistem dual, masterul le oferă studenților cursuri teoretice la UNATC, în timp ce seminarele se desfășoară la PRO TV, unde studenții parcurg stagii practice și învață alături de specialiști care lucrează în prezent la cele mai îndrăgite producții de televiziune: „Ne bucură să vedem interesul pentru acest program și, mai ales, să continuăm pentru al doilea an un proiect construit în jurul experienței practice, pentru că, pe lângă partea teoretică, televiziunea se învață prin contact direct cu producția și echipele. Fiecare etapă prin care trece un proiect până ajunge la public este foarte importantă, iar prin acest master studenții descoperă îndeaproape fiecare proces, înțeleg specificul diferitelor formate și meserii și își construiesc o bază solidă pentru viitorul lor profesional”, a declarat Amir Mor Hason, Directorul de Producție PRO TV și inițiatorul proiectului.

Interesul pentru cea de-a doua generație a programului se reflectă și în numărul de înscrieri: „«Conținut și producție TV» se situează pe locul al doilea ca număr de candidați dintre programele de master ale facultății, la egalitate cu «Arta Regiei de Film» și imediat după «Producție de Film și TV». Pentru profesiile care se reinventează în timp real, cum

sunt cele din televiziune, componenta practică dobândește un rol din ce în ce mai important, iar UNATC și PRO TV au fost primele entități pregătite să răspundă acestei nevoi. Producția de televiziune și de conținut pentru platformele digitale este privită, pe bună dreptate, ca un domeniu creativ serios, care merită o educație pe măsură”, a declarat lect. univ. dr. Vlad Ioachimescu, decanul Facultății de Film.

Ajuns la cel de-al doilea an, masterul „Conținut și producție TV” continuă colaborarea dintre PRO TV și UNATC, oferindu-le viitorilor profesioniști posibilitatea de a îmbina pregătirea academică cu experiența practică și de a descoperi, din interior, procesele din spatele producției de televiziune.