Un tânăr crescut la casa de copii a deschis un centru pentru tinerii ce părăsesc sistemul de protecţie socială, în Satu Mare

Casa Eliezer a fost deschisă în localitatea Micula, fiind achiziţionată de către Asociaţia Eliezer şi modernizată cu ajutorul mai multor sponsori. Aici vor putea fi găzduiţi pe o perioadă limitată de timp maximum 10 băieţi care au împlinit 18 ani şi nu mai pot fi ţinuţi în sistemul de protecţie a copilului.

Cel care a înfiinţat Asociaţia Eliezer, Anton Varga, a fost abandonat la vârsta de 3 luni, a crescut la mai multe case de copii, în 2011 a părăsit sistemul, iar timp de 10 ani a fost angajat, după care a înfiinţat ONG-ul şi s-a dedicat activităţilor sociale.

"La 18 ani conştientizarea faptului că trebuie să părăsesc centrul a venit fulgerător asupra mea, chiar dacă ştiam că acest lucru urma să se întâmple. Din păcate, tinerii nu sunt învăţaţi cum să se descurce în viaţă după ce nu mai sunt sub protecţia statului. De exemplu, ar trebui inclusiv să ştie să scrie un CV, o scrisoare de intenţie, să ceară sprijin unor instituţii, să se orienteze pentru a-şi găsi un loc de muncă, să-şi gestioneze banii pentru a asigura un viitor. Am ieşit de sub tutela statului, împreună cu fratele meu, şi pentru că ne-a plăcut munca am reuşit să ne angajăm, iar puţinii bănuţi pe care îi aveam am reuşit să îi gestionăm pentru a ne achita chiria şi a avea strictul necesar. Aveam doar o lingură şi o furculiţă când am ieşit din centru", a povestit Anton Varga, relatează Agerpres.

El a mărturisit că a înţeles că trebuie să se implice în sprijinirea altor tineri după ce a avut un vis.

"Momentele crunte prin care am trecut nu m-au doborât. Am găsit cumva tărie de a-l primi pe Dumnezeu în viaţa mea, în special în adolescenţă, când am înţeles că El e cu adevărat tatăl orfanilor şi al văduvelor. El mi-a fost tată în momente de cumpănă atunci când nu mă simţeam sprijinit şi înţeles. El m-a ajutat să devin un om şi să construiesc totul din nimic. Aşa s-a născut Asociaţia Eliezer, apoi Casa Eliezer, din trăiri, din suferinţă, din dorinţa de a face bine în comunitate. Asociaţia Eliezer s-a născut într-un vis de noapte. Lângă un lan de grâu, pe marginea unui drum, erau mulţi copii fără mâini şi fără picioare, iar lângă mine s-a aşezat un înger alb şi mi-a zis că trebuie să le pun mâini şi picioare, apoi trebuia să îi pun în lanul de grâu, unde ei trebuiau să îşi culeagă hrana. Pe lanul de grâu scria Eliezer, Dumnezeul meu este ajutor", a spus Anton Varga.

În august 2021 a înfiinţat asociaţia, iar ulterior a început activitatea.

"Ce a urmat e de domeniul incredibilului pentru că lucrurile s-au legat foarte frumos şi în foarte scurt timp am găsit o mare deschidere a comunităţii spre activitatea asociaţiei noastre. Probabil şi pentru că oamenii au fost sensibili la povestea vieţii mele, dar şi pentru că sătmărenii sunt oameni buni la suflet şi când au văzut că suntem o asociaţie serioasă ni s-au alăturat şi ne-au sprijinit, de la instituţii la firme mari şi mici din judeţ, până la şcoli şi grădiniţe, persoane fizice. Prin multe acţiuni, Casa Eliezer a fost visul care aştepta să fie împlinit. Au fost zile întregi în care umblam prin judeţ să caut o casă, am apelat la firme imobiliare să caut o casă, dar uşile mi se închideau pentru că banii erau foarte puţini. Până când, într-o zi, o persoană cu totul specială mi-a dat varianta casei din Micula. În iunie 2022 am intrat în curtea proprietarei, care este văduvă, şi am plecat puţin întristat din cauza preţului, care depăşea cu mult economiile. Am reluat căutările, dar nimic nu se potrivea. Apoi am primit vestea Domnului despre casa din Micula. Nu îmi puteam imagina cum se poate realiza acest vis. În octombrie 2022 am încheiat contractul, reuşind de-a lungul timpului să achit suma integrală treptat, ea fiind garanţia fără de care proprietara nu ne-ar fi dat casa", a afirmat acesta.

Practic, în Casa Eliezer tinerii nu doar că vor găsi o locuinţă, dar vor fi consiliaţi, învăţaţi să se autogospodărească şi să îşi gestioneze banii.

"Treptat a început să prindă contur Casa Eliezer, centru destinat tinerilor care ies din sistemul de protecţie socială, tinerilor pe care dorim să îi învăţăm, consiliem şi îndrumăm să fie stăpâni pe viaţa lor punându-le la dispoziţie resursele necesare formării lor ca oameni integri, care să devină model pentru alţi tineri instituţionalizaţi. Casa Eliezer poate găzdui maxim 10 tineri băieţi care să se implice activ, să fie harnici, să îşi găsească şi să îşi păstreze locul de muncă, să înveţe să se gospodărească singuri, să lucreze pământul, ca apoi să se integreze în societate şi să ducă o viaţă decentă, să îşi întemeieze o familie. Avem în spate 32 de arii, Casa Eliezer nu susţine oameni puturoşi, Casa Eliezer transformă oameni, şi şi grădina de aici să aducă un rod şi pentru noi şi pentru comunitate, să îi putem învăţa pe tinerii care sunt aici", a mai spus Anton Varga.

Preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Pataki Csaba, a declarat că exemplul lui Anton Varga este de multiplicat şi a mulţumit firmelor care au făcut donaţii.

"Felicitări pentru perseverenţă. Unii îl cunosc foarte bine pe Anton. Îl scoţi pe uşă, intră pe geam şi nu renunţă. Este un luptător pentru o cauză nobilă, care ar trebui să fie o cauză comună pentru noi sătmărenii. Cea mai de valoare avuţie pe care o are acest judeţ sunt generaţiile tinere, indiferent sub ce formă şi unde se găsesc. Ele sunt viitorul. Noi, dacă le ajutăm, putem crea valori. Şi Anton a fost creat de un sistem de stat, dar el s-a format într-o direcţie bună şi tinde să formeze mulţi alţi tineri, să nu ne uităm la ei ca la o povară. Noi, societatea, ar trebui să-i învăţăm să zboare pe aceşti copii, nu să-i aruncăm de la etaj, să îi învăţăm din umbră, aşa cum facem cu sistemul nostru şi din parteneriatele cu mai multe ONG-uri", a spus Pataki Csaba.

Directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului, Mariana Dragoş, a arătat că se află la inaugurare în primul rând în calitate de "mamă" a lui Anton.

"Mă aflu aici, aş putea să spun, în calitate de mamă a lui Anton, pentru că l-am considerat întotdeauna ca pe un copil al meu. A fost unul dintre copiii care mi-era foarte drag de mic. De atunci am simţit că va face ceva foarte bun în viaţă. Mergeam la Anton şi de multe ori îmi spuneam că s-ar putea să greşesc că mai sunt 50 de copii acolo, dar întotdeauna mergeam de ziua lui. Ştiu că se bucura foarte mult. Eram foarte mulţi din Direcţie care îl simpatizam foarte mult. Anton întotdeauna a fost un copil ambiţios, şi-a dorit să arate că se poate chiar dacă condiţiile, soarta nu ne-au fost atât de favorabile. A crescut fără părinţi, au fost momente în care ne-a fost greu să îi spunem trecutul, în care a trebuit să digere greu anumite locuri, dar a avut o putere şi un resort interior pe care mulţi dintre noi, ca adulţi, nu îl au", a afirmat Mariana Dragoş.

Ea a subliniat faptul că acesta nu este un simplu centru, ci unul în care tinerii vor fi învăţaţi să se autogospodărească, şi sunt deja patru tineri care vor beneficia de aceste servicii.

"Lipsa unui acoperiş, lipsa dragostei părinţilor, lipsa suportului emoţional îşi spun cuvântul. În momentul de faţă, 80% dintre copii sunt îngrijiţi în familii şi am un respect deosebit faţă de aceste familii, copiii rămân în acele familii şi după 18 ani şi se îngrijesc să se integreze socio-profesional. În schimb acei copii care nu au crescut în sistemul alternativ au nevoie de sprijin. În momentul în care Anton a demarat acest proiect am fost puţin reticenţi. Ne-am gândit în primul rând la resursele financiare care trebuie investite. Mă gândeam cum o să reuşească. Acest centru este diferit deoarece, pe lângă o casă, oferă tinerilor posibilitatea să muncească, să se autogospodărească, să dobândească deprinderi de viaţă independente. De multe ori la vârsta majoratului nu cunosc nici valoarea banului, deşi lucrăm şi sunt iniţiative. Am avut proiecte în care pe Anton l-am implicat ca mentor, să fie exemplu pentru alţi tineri. Am văzut deja primii patru beneficiari şi le doresc succes", a arătat Mariana Dragoş.

Sursa: Agerpres Etichete: , , Dată publicare: 13-06-2023 10:21



Funded by the European Union Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate sunt ale autorilor și nu reflectă neapărat pe cele ale Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă finanțarea nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.