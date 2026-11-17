Într-un discurs rostit cu ocazia banchetului găzduit de primarul Londrei, premierul Andy Burnham a declarat că „un Brexit inutil de dur” a creat bariere pentru economia britanică.

Declarațiile reprezintă un preambul pentru summitul programat vineri, la Bruxelles, când premierul britanic va semna noi acorduri cu Uniunea Europeană privind alimentele, energia și mobilitatea tinerilor.

Oficialul de la Londra a dezvăluit că, după summit, va iniția noi discuții cu UE cu privire la opțiunile pentru „relația pe termen lung”. Burnham a exclus posibilitatea unor schimbări majore înainte de următoarele alegeri generale și a subliniat că, în fiecare etapă, poporul britanic va fi cel care va decide. Într-o reacție furioasă, conservatorii au acuzat că Partidul Laburist trage Regatul în Uniunea Europeană pe ușa din spate.

Andy Burnham, premierul Marii Britanii: „În cele din urmă, Marea Britanie a părăsit UE în condiții nefavorabile și cu resentimente. Punțile de legătură cu vechii prieteni și vecini au fost distruse. Privind în urmă, Brexitul a fost prima piesă de domino care a căzut într-o mișcare globală către mai mult izolaționism și protecționism. Iar cel mai trist aspect este că exact asta își doreau dușmanii noștri. Rusia a urmărit dezbinarea în cadrul NATO și o Europă mai slabă, mai puțin capabilă să contracareze planurile sale privind Ucraina. Ca în povestea «Hainele cele noi ale împăratului», nimeni nu este dispus să rostească adevărul evident. Ei bine, încerc s-o fac eu. Sincer vorbind, în ultimii zece ani am pierdut mai mult decât am câștigat.”