Mexic şi Bolivia se află în aceeaşi situaţie la un an după ce Canada şi-a pierdut acest statut din cauza unei epidemii persistente de rujeolă.

Anunţul este un eşec dureros pentru Statele Unite, prima putere mondială, care obţinuse acest statut în anul 2000, după decenii de eforturi.

Un sfert de secol mai târziu, ţara se confruntă cu cea mai gravă epidemie din ultimii 35 de ani, o criză sanitară la care administraţia Trump este acuzată că a avut o contribuţie importantă prin tăieri din bugetele pentru sănătate şi discursuri vaccinosceptice.

''Statele Unite nu mai sunt un loc sigur pentru copii în ceea ce priveşte rujeola'', a spus cu prilejul unei conferinţe de presă recente Noel Brewer, profesor de sănătate publică, preşedintele unui grup de experţi care lucrează cu PAHO.

''Este o boală care poate fi complet prevenită'' graţie vaccinului, a amintit el, etichetând drept ''inadmisibilă'' revenirea acestei boli.

Schimbarea statutului înseamnă că rujeola este acum considerată endemică în Statele Unite şi Mexic, întrucât aceeaşi tulpină a virusului a circulat în aceste ţări timp de peste 12 luni.

''Se va întoarce anul viitor şi anul de după. Şi atâta timp cât nu creştem rata de vaccinare, va continua să revină'', a explicat pentru AFP Paul Offit, pediatru american.

Rujeola a reapărut iniţial în Texas, într-o comunitate religioasă cu o acoperire vaccinală insuficientă, apoi s-a răspândit în toată ţara pe fondul scăderii ratelor de vaccinare.

De la pandemia de COVID-19, tot mai mulţi americani ezită să-şi vaccineze copiii, un fenomen la care a contribuit şi ministrul Sănătăţii din administraţia Trump, Robert Kennedy Jr.

Acesta a distribuit ani întregi informaţii false despre vaccinuri, inclusiv despre cel împotriva rujeolei, şi a minimizat pericolul bolii în repetate rânduri, punând la îndoială modul în care au fost atribuite anumite decese.

De la începutul anului 2026, 5.412 cazuri confirmate de rujeolă şi 591 de spitalizări au fost recenzate pe teritoriul Satelor Unite de principala agenţie de sănătate publică - un bilanţ considerat subestimat de unii dintre experţi.

Marea majoritatea a persoanelor infectate nu erau vaccinate şi au fost raportate 12 decese, printre care şi copii foarte mici, în mai multe state americane începând din 2025, dată la care boala a revenit în forţă.

Virusul s-a propagat de asemenea în Mexic, unde a făcut 23 de morţi de la începutul anului 2026, potrivit datelor PAHO.