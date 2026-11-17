Conform acestor relatări, 17 membri ai echipajului și-au pierdut viața. Nu există încă nicio confirmare oficială privind bilanțul victimelor, potrivit Agerpres.

Guvernatorul regiunii, Ilia Serediuk, a declarat că, potrivit primelor informații, o aeronavă care survola zona s-a prăbușit în apropierea localității Iagunovo.

În înregistrările video, guvernatorul este surprins la fața locului, având în fundal vehicule de intervenție și lumini albastre intermitente. Nu au fost oferite detalii suplimentare.

De când Rusia a lansat invazia la scară largă asupra Ucrainei, în 2022, pe teritoriul rus au avut loc acte repetate de sabotaj și atacuri care au vizat personalul militar și susținătorii războiului.

Anchetatorii ruși au atribuit frecvent astfel de incidente serviciilor de informații ucrainene. Cu toate acestea, aeronave militare rusești au fost implicate și într-o serie de prăbușiri în timpul exercițiilor de antrenament.