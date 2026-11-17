Pentru 2026, CNAS are prevăzute venituri de aproape 87 de miliarde de lei, cu 3,11% mai mult decât anul trecut, de aproape trei ori mai mult decât bugetul Ministerului Sănătății, de 31,1 miliarde de lei.

Banii CNAS sunt folosiți pentru finanțarea serviciilor medicale, a medicamentelor și a programelor de sănătate, vicepreședintele instituției precizând că suma alocată ar acoperi serviciile medicale pentru aproximativ zece luni.

Larisa Mezinu-Bălan, președinte interimar al instituției, arată că nu înțelege din ce trăiesc oamenii fără venituri și consideră un risc faptul că românii plecați din țară pot reveni vara pentru a beneficia de servicii medicale de urgență, la care au dreptul prin lege, scrie News.ro.

Oficialul avertizează, la Profit.ro Health.forum, și asupra expirării, în 2027, a contribuției aplicate pensiilor de peste 3.000 de lei, deși precizează că sistemul de sănătate este în prezent echilibrat financiar. Ea vorbește și despre existența unor sesizări privind servicii medicale decontate de CNAS, dar de care pacienții afirmă că nu au beneficiat.

Larisa Mezinu-Bălan, vicepreședintele CNAS, care exercită din 23 octombrie atribuțiile președintelui instituției, solicită extinderea bazei de contribuabili la sistemul public de sănătate, prin introducerea unor mecanisme obligatorii de plată pentru persoanele neasigurate care nu beneficiază de scutiri.

Potrivit oficialului, aproximativ 15% din populația României nu este asigurată, iar 99% dintre persoanele neasigurate au sub 60 de ani.

Mezinu-Bălan consideră că aceste persoane ar trebui să contribuie la finanțarea sistemului, inclusiv în situațiile în care nu realizează venituri.

„Trebuie să extindem baza contributorilor pentru că, astăzi, 15% din populație sunt în continuare neasigurați. Iar în egală măsură, avem 23 de categorii scutite de la plata contribuției”, a declarat șefa interimară a CNAS, marți, la Profit.ro Health.forum.

Plata CASS ar putea deveni obligatorie

Aceasta susține că statul trebuie să intervină urgent pentru a colecta contribuții și de la persoanele care în prezent pot opta să se asigure voluntar.

„Statul acesta trebuie să aplice urgent mecanisme obligatorii de plată a contribuției pentru aceste persoane. În prezent există un mecanism voluntar de plată a contribuției pentru persoane care nu realizează venituri. Eu nu înțeleg cum trăiesc acești oameni”, a declarat Mezinu-Bălan.

„Ești persoană activă, nu ești în cadrul celor scutiți de la plata contribuției, trebuie să plătești. Și sunt convinsă că acest fapt o să aducă bani în sănătate, iar noi am făcut și calcule, știm exact câți bani ar fi”, a adăugat aceasta.

Deși afirmă că instituția a calculat veniturile suplimentare care ar putea fi obținute, reprezentanta CNAS nu a prezentat suma și nici mecanismul prin care ar putea fi obligate să plătească persoane care nu realizează venituri. De asemenea, nu a explicat cum ar urma să fie diferențiate persoanele fără venituri, cele care trăiesc din economii și cele care nu dispun de resurse pentru plata contribuției.

În prezent, persoanele fără venituri care nu beneficiază de asigurare în temeiul altor prevederi legale pot opta pentru plata CASS prin declarația unică. În 2026, contribuția voluntară este de 2.430 de lei, potrivit regulilor fiscale prezentate de ANAF.

Românii plecați în străinătate, în atenția CNAS

Una dintre problemele semnalate de șefa interimară a CNAS privește românii plecați în străinătate, care continuă să figureze pe listele medicilor de familie din România.

Mezinu-Bălan afirmă că instituția are în evidențe aproximativ 2,9 milioane de persoane neasigurate, dar admite că o parte dintre acestea ar putea să nu mai locuiască efectiv în țară.

„Probabil multe dintre aceste persoane sunt persoane care nu mai trăiesc în România sau frecventează România din când în când”, a declarat aceasta.

Oficialul și-a exprimat apoi temerea că persoanele respective revin în România „pe timpul verii, pe timpul vacanțelor” și pot beneficia de pachetul minimal de servicii medicale, inclusiv la unitățile de primiri urgențe și la medicii de familie.

Șefa CNAS a prezentat posibilitatea utilizării acestor servicii drept un risc pentru sistemul de asigurări de sănătate, solicitând intervenția autorităților pentru reglementarea situației.

Pachetul minimal de servicii medicale reprezintă însă un drept legal al persoanelor neasigurate, nu o facilitate acordată discreționar.

Ce servicii medicale pot primi persoanele neasigurate

Potrivit Legii nr. 95/2006 și propriului ghid al CNAS, acesta include asistența în urgențe medico-chirurgicale, anumite servicii de prevenție, monitorizarea sarcinii și alte servicii medicale.

În discurs, Mezinu-Bălan nu a prezentat date privind numărul persoanelor din diaspora care revin în țară pentru tratament, frecvența utilizării serviciilor medicale sau costurile pe care acestea le generează pentru sistemul public. Nu a prezentat nici dovezi că persoanele respective s-ar întoarce în România special pentru a beneficia de servicii medicale. Mai mult, chiar conducerea CNAS admite că evidențele instituției includ persoane care nu mai locuiesc în România. Prin urmare, cifra de 2,9 milioane de neasigurați nu poate fi echivalată automat cu numărul persoanelor rezidente de la care statul ar putea încasa contribuții suplimentare.

O altă categorie de contribuabili adusă în discuție este cea a pensionarilor, cărora Guvernul le-a impus, din august 2025, plata CASS pentru partea din pensie care depășește 3.000 de lei. Măsura, introdusă prin Legea nr. 141/2025, are caracter temporar și ar urma să expire la 31 decembrie 2027. Începând din 2028, veniturile din pensii ar urma să fie din nou exceptate de la plata CASS, dacă legislația nu va fi modificată.

Mezinu-Bălan a atras atenția în mod special asupra acestui termen, sugerând că autoritățile trebuie să ia măsuri pentru a nu afecta veniturile Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

„Atenție, expiră la 31 decembrie 2027. Atenție, dacă ne dorim sustenabilitate, trebuie să luăm măsuri în continuare și să menținem acest echilibru al fondului”, a declarat oficialul.

Reprezentanta CNAS nu a cerut explicit prelungirea contribuției pentru pensionari, dar a prezentat expirarea acesteia ca pe o problemă care trebuie avută în vedere pentru finanțarea viitoare a sistemului.

Avertismentul vine în condițiile în care aceeași reprezentantă a CNAS afirmă că sistemul public de asigurări de sănătate este în prezent sustenabil financiar, după extinderea bazei de contribuabili.

Potrivit acesteia, aproape jumătate din populația României contribuie la asigurările de sănătate, iar fondul nu mai beneficiază în 2026 de subvenții de echilibrare de la bugetul de stat. CNAS ar fi reușit, totodată, să reducă termenul de achitare a facturilor către furnizorii de servicii medicale la 60 de zile, comparativ cu aproximativ 90-94 de zile înregistrate anterior în cazul farmaciilor.

CNAS verifică decontările pentru servicii medicale

O altă problemă recunoscută de conducerea CNAS privește posibilele decontări nejustificate din fondul asigurărilor de sănătate.

Mezinu-Bălan a mulțumit cetățenilor care au verificat serviciile înregistrate în platforma digitală „E-Sănătatea mea” și au semnalat existența unor consultații sau proceduri medicale decontate, deși susțin că nu au beneficiat de acestea.

Potrivit oficialului, asemenea sesizări au determinat declanșarea unei campanii de controale în spitale, ambulatorii și unități care furnizează servicii paraclinice. Declarațiile indică existența unor suspiciuni de decontare a unor servicii medicale fictive, dar CNAS nu a prezentat în acest discurs numărul cazurilor identificate, valoarea sumelor vizate sau eventualele prejudicii confirmate.

Astfel, în timp ce conducerea instituției solicită mecanisme pentru colectarea de contribuții suplimentare, inclusiv de la persoane fără venituri, aceeași instituție verifică dacă o parte dintre fondurile deja colectate au fost utilizate pentru plata unor servicii medicale care nu au fost efectiv prestate.

Șefa interimară a CNAS susține, în același timp, că necesarul de finanțare a sănătății va continua să crească și că autoritățile nu ar trebui să se aștepte la economii.

Costurile din sănătate vor continua să crească

„Să nu credeți că vom reuși să facem economie în acest domeniu”, a declarat aceasta, invocând diferențele dintre costurile serviciilor spitalicești din România și cele din Germania.

Potrivit oficialului, CNAS își propune să calculeze pe parcursul anului 2027 costurile reale ale serviciilor medicale, inclusiv pe baza infrastructurii digitale dezvoltate prin PNRR. Totodată, conducerea instituției dorește o contractare a serviciilor medicale în funcție de necesarul identificat la nivel regional, pentru a evita finanțarea unor capacități considerate excedentare. Mezinu-Bălan recunoaște, însă, că în unele județe continuă să existe deficite importante de medici de familie și de servicii medicale în ambulatoriu.

Pentru ambulatoriul de specialitate este avută în vedere majorarea valorii punctului de la 6,5 la 8 lei, începând cu 1 ianuarie 2027, măsură aflată, potrivit oficialului, în stadiul de proiect și pentru care este necesară susținerea Ministerului Finanțelor.

Un alt factor de creștere a cheltuielilor invocat de conducerea CNAS este majorarea TVA pentru medicamente, de la 9% la 11%, în vara anului 2025. În cazul medicamentelor compensate integral, fondul de asigurări suportă și creșterea de TVA, ceea ce majorează costurile decontate pentru același tratament.