13 ani au aşteptat fanii acest moment, iar unii și-au luat liber și abia așteaptă să îi dea play.

Dincolo de joc, entuziasmul are și o miză economică uriașă. Companiile de jocuri, console și echipamente se așteaptă la încasări de miliarde de euro.

Sute de milioane de fani din întreaga lume aşteaptă să intre în acest joc. Biroul lui Bogdan Timuș arată ca un centru de comandă: trei monitoare, un calculator performant și consola, toate sunt curățate și pregătite pentru lansarea GTA 6. Și ca să se poată bucura de joc fără întreruperi.

Bogdan Timuș, pasionat de jocuri video: ”Am rezolvat tot ce am avut de rezolvat. Le-am zis, băi, după 19 discutăm cât mai puțin, ne vedem cât mai puțin, trebuie să termin cu jocul ăsta, că a trecut atâta vreme de la ultimul și chiar sunt tare curios să văd ce-au reușit să facă oamenii ăștia”.

Reporter: Iubita ce spune?

Bogdan Timuș: ”Și ea așteaptă să-l joace. Ăsta e norocul meu cel mai mare. Numai că e și ghinion că trebuie să ne batem pe console”.

Iar Bogdan nu este singurul. Lansarea a stârnit o adevărată isterie pe internet unde au apărut multe glume despre angajații care își iau concediu, străzi pustii în ziua lansării, dar și despre cuplurile care riscă să se certe din cauza timpului petrecut în fața consolei.

În Statele Unite, de pildă, companiile de HR estimează că aproape unul din cinci angajați și-a luat liber ca să se joace pe 19 noiembrie, ziua lansării. Unii au apelat inclusiv la concedii medicale. Analiştii estimează, în acest context, pierderi economice de aproape 1 miliard de dolari.

Tom, fan: ”Mi-am eliberat complet tot programul pentru luna noiembrie. Nu am nimic planificat. Să nu mă mai sunați, nu!”

Nici România nu stă pe margine. Aproape 7,9 milioane de români se joacă cel puțin o dată pe lună, potrivit unui studiu din 2025. Cei care au vrut să intre primii în universul GTA 6 și-au făcut deja precomandă.

Jocul costă aproape 400 de lei în ediția standard și 500 de lei în cea Ultimate. Iar cine nu are consolă trebuie să mai plătească cel puțin 3 mii de lei.

Florin Cașotă, jurnalist tech: ”Cred că toată lumea are cel puțin o cunoștință care poate și-a luat liber în perioada asta de lansare ca să se poată juca liniștit. Și prețul consolelor a crescut foarte mult, nu neapărat din cauza jocului, ci din cauza stocurilor de memorie RAM. Consolele sunt mai scumpe acum decât la lansare”.

Miza este cu atât mai mare cu cât industria jocurilor video a devenit un gigant al divertismentului care concurează deja cu filmul și muzica.

Corespondent ȘtirileProTV: ”Analiștii estimează că aproximativ 10 milioane de oameni au precomandat deja jocul, iar valoarea achizițiilor sare de un miliard de dolari. O sumă care pune GTA 6 în competiție cu marile succese de la Hollywood. Încasările unor filme precum "Oppenheimer" sau "Inception", de exemplu, au fost sub acest prag”.

Jocul îi are în centru pe Lucia și Jason, un cuplu de infractori care încearcă să urce în ierarhia lumii interlope dintr-un stat american fictiv, care seamănă foarte mult cu Florida.