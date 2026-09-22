Într-o călătorie recentă, Zidan, un ghid turistic beduin cu experiență, născut și crescut în zonă, a găsit un obiect neobișnuit printre mai multe cutii metalice, pe o creastă stâncoasă: o sticlă de sticlă care conținea o posibilă legătură veche de aproape 50 de ani cu Malta, potrivit Times of Malta.

Într-un e-mail trimis publicației Times of Malta, vărul și partenerul său de afaceri, Ayman, a furnizat fotografii cu biletul scris de mână, pe care se poate citi: „Mai 1977; Tom Moran; Party 6305; «Avich» Bay Street; Malta”, împreună cu o rugăminte de a găsi orice informație despre Tom.

Deși biletul conține numele unei case și al unei străzi, nu menționează localitatea. O copie a ediției din 22 ianuarie 1981 a Monitorului Oficial menționează o persoană cu numele Moran care locuia la „Avich”, Bay Street, Marsascala.

O solicitare de informații publicată într-unul dintre grupurile de Facebook ale locuitorilor orașului a dus la Carmen Rossiter, care s-a dovedit a fi sora lui Moran.

Sora lui Tom Moran i-a recunoscut imediat scrisul

„Am crezut că este o farsă când mi-ai trimis mesajul, dar am recunoscut imediat scrisul fratelui meu”, a declarat Rossiter pentru Times of Malta.

Din păcate, Moran a murit în 1998, la vârsta de 54 de ani. El a fost unul dintre cei șapte copii ai unui cuplu care s-a mutat la Birkirkara din Cospicua ca refugiați în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

A cumpărat casa din Marsascala la sfârșitul anilor 1960, înainte de a o vinde și de a se muta la Żabbar.

Rossiter, cea mai mică dintre copii, a spus că frații erau veri cu fostul ministru laburist al Sănătății, Ċensu Moran.

Ea a povestit că fratele său a lucrat mai mulți ani în Egipt ca geofizician pentru o companie americană de explorare petrolieră.

„A plecat de la școală la 16 ani și s-a înrolat în armata britanică, unde și-a învățat meseria, care l-a purtat prin toată lumea, din Arabia Saudită până în Papua Noua Guinee”, a spus ea.

În ultimii ani ai vieții, Moran a lucrat pentru Divizia de Explorare Petrolieră a guvernului.

„Spunea mereu că Malta ar trebui să foreze după petrol în largul coastei Marsaxlokk, spre sud-est, nu spre sud”, a spus ea.

Deși era căsătorit, nu a avut copii.

„Era un om serios și foarte precis în munca lui, dar era și glumeț”, a spus Rossiter.

Deșertul a păstrat mesajul neatins timp de aproape cinci decenii

Pentru Ayman, descoperirea a fost remarcabilă nu doar datorită legăturii cu Malta, ci și datorită locului în care mesajul a supraviețuit.

„Suleiman a fost cel care a observat pentru prima dată locul în timpul uneia dintre călătoriile sale adânc în deșert”, a spus el.

Suleiman observase mai multe obiecte metalice neobișnuite pe un deal stâncos și s-a oprit să le cerceteze. Printre acestea se afla sticla, parțial umplută cu nisip, alături de un vechi rezervor de apă din oțel nituit și frunze de palmier deteriorate de vreme.

„Aproape cinci decenii mai târziu, deșertul i-a păstrat mesajul neatins”, a spus Ayman.

El și vărul său sunt beduini din tribul Rashaida și și-au petrecut mare parte din viață călătorind prin Deșertul Vestic.

Cei doi se află acum în primele etape ale dezvoltării unei afaceri de expediții în deșert, numită tot Rjum, prin care speră să refacă vechile trasee ale caravanelor de cămile și drumurile folosite odinioară pentru traversarea deșertului, înainte ca drumurile asfaltate să ajungă în zonă.

„Ne aflam adânc în acea sălbăticie tocmai pentru a cerceta, redescoperi și cartografia aceste trasee istorice uitate”, a spus Ayman.

În timpul acestor activități, a explicat el, Suleiman a descoperit locul.

Verii au mai găsit și alte vestigii în timpul călătoriilor lor, inclusiv o veche canistră datând din anii 1940, însă biletul maltez era diferit: de această dată exista un nume pe care îl puteau urmări.