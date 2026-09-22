Au existat mai multe incidente care au vizat „nave având legături cu SUA și livrări de petrol americane” în ultimele luni, a declarat Rubio pentru postul american de televiziune Fox News, potrivit Agerpres.

Navele au fost lovite „probabil nu în mod deliberat, dar au fost totuși vizate de Ucraina. Așadar, este o problemă care trebuie abordată. Nu putem permite ca acest lucru să se întâmple”, a declarat șeful diplomației americane.

Rubio nu a oferit detalii. Contextul se referă probabil la faptul că portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră este folosit pentru exportul de petrol nu doar din Rusia, ci și din Kazahstan.

Conducta CPC și legăturile cu companiile americane

Petrolul din Kazahstan ajunge în port prin conducta Caspian Pipeline Consortium (CPC), proiect în care gigantul american Chevron deține o participație.

Atacurile cu drone ucrainene au lovit în repetate rânduri conducta și instalațiile de încărcare. În iulie, potrivit relatărilor din presă, un petrolier care opera în numele ExxonMobil a fost avariat chiar în apropiere de Novorossiisk.

În interviul acordat la New York, Rubio a acuzat pentru creșterea prețului petrolului războiul din Ucraina și consolidarea poziției rebelilor houthi din Yemen.

Președintele american Donald Trump a acuzat Ucraina că este responsabilă pentru prețul ridicat al motorinei la nivel mondial, din cauza atacurilor sale asupra rafinăriilor rusești. Pentru Trump, această creștere a prețurilor reprezintă o problemă în perspectiva alegerilor de la jumătate de mandat din SUA, programate pentru luna noiembrie.

Trump propune suspendarea atacurilor asupra infrastructurii energetice

Președintele Trump propune ca Moscova și Kievul să-și suspende reciproc atacurile asupra infrastructurii energetice, a precizat Rubio.

Înaintea unei întâlniri cu Trump, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat disponibilitatea de a accepta un moratoriu. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins însă un astfel de acord.