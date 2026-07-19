Un copil de doar 9 ani a intrat în Cartea Recordurilor după ce și-a deschis propriul muzeu. „Sunt pasionat de dinozauri”

Stiri externe
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Guinness World Records

Un copil de doar 9 ani din SUA a intrat în Cartea Recordurilor după ce și-a deschis propriul muzeu de istorie naturală. Băiatul a devenit cel mai tânăr curator de muzeu din lume, datorită pasiunii sale pentru dinozauri și fosile.

autor
Mihaela Ivăncică

Anderson Taylor a intrat în istorie după ce a inaugurat, pe 10 august 2024, Muzeul de Istorie Naturală Cambridge, fiind atât proprietarul, cât și curatorul instituției, relatează Euronews.

La momentul deschiderii muzeului avea doar 9 ani și 340 de zile, suficient pentru a deveni cel mai tânăr curator de muzeu de sex masculin recunoscut de Guinness World Records.

Muzeul adună la un loc fosile, minerale, artefacte, specimene naturale și numeroase exponate educaționale dedicate istoriei naturale.

Totul a început cu o vizită într-un muzeu din Scoția

Ideea de a-și construi propriul muzeu a apărut după o călătorie în Europa.

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„Când am fost în Scoția, am vizitat Muzeul Dinozaurilor din Staffin, iar acel loc m-a inspirat să îmi fac propriul muzeu. Sunt pasionat de dinozauri și fosile de când mă știu”, a declarat Anderson pentru Guinness World Records.

Visul a prins rapid contur, iar băiatul a început să caute un spațiu în care să-și expună colecția.

Cum a reușit un copil de 9 ani să deschidă un muzeu

După numeroase prezentări susținute în fața autorităților locale, Anderson a găsit clădirea perfectă pentru proiectul său.

„Mai întâi am găsit o clădire, după ce am susținut o mulțime de prezentări la Primăria locală din oraș. Spațiul fusese înainte stație de pompieri, apoi sediu al primăriei, iar acum este muzeul. După aceea, oamenii au început să îmi ofere obiecte pentru expus, vitrine, iar după aproximativ o lună am început să primim finanțare”, a povestit tânărul curator.

Sprijinul comunității a fost decisiv, iar muzeul s-a dezvoltat rapid datorită donațiilor și contribuțiilor primite din partea localnicilor.

Anderson are acum 11 ani, însă nu se oprește aici.

El desfășoară în prezent o campanie de strângere de fonduri pentru a cumpăra clădirea în care funcționează muzeul, iar până acum a reușit să adune aproximativ 20.000 de dolari.

Visul lui nu se oprește la un record Guinness

Deși a intrat deja în Cartea Recordurilor, Anderson spune că adevăratul său obiectiv este să devină paleontolog.

Pasiunea pentru dinozauri și fosile îl motivează să continue să studieze și să își dezvolte muzeul, demonstrând că uneori cele mai mari realizări încep cu un vis din copilărie.

Gard virtual instalat de autoritățile din Australia, pentru a ține animalele sălbatice departe de șosele

Sursa: Euronews

Etichete: muzeu, copil, dinozauri, SUA,

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