Un copil de doar 9 ani a intrat în Cartea Recordurilor după ce și-a deschis propriul muzeu. „Sunt pasionat de dinozauri”

La momentul deschiderii muzeului avea doar 9 ani și 340 de zile, suficient pentru a deveni cel mai tânăr curator de muzeu de sex masculin recunoscut de Guinness World Records.

Anderson Taylor a intrat în istorie după ce a inaugurat, pe 10 august 2024, Muzeul de Istorie Naturală Cambridge, fiind atât proprietarul, cât și curatorul instituției, relatează Euronews .

„Când am fost în Scoția, am vizitat Muzeul Dinozaurilor din Staffin, iar acel loc m-a inspirat să îmi fac propriul muzeu. Sunt pasionat de dinozauri și fosile de când mă știu”, a declarat Anderson pentru Guinness World Records.

Visul a prins rapid contur, iar băiatul a început să caute un spațiu în care să-și expună colecția.

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După numeroase prezentări susținute în fața autorităților locale, Anderson a găsit clădirea perfectă pentru proiectul său.

„Mai întâi am găsit o clădire, după ce am susținut o mulțime de prezentări la Primăria locală din oraș. Spațiul fusese înainte stație de pompieri, apoi sediu al primăriei, iar acum este muzeul. După aceea, oamenii au început să îmi ofere obiecte pentru expus, vitrine, iar după aproximativ o lună am început să primim finanțare”, a povestit tânărul curator.