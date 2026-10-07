Șase suspecți care au pus la cale escrocheria au fost ridicați de polițiști după ce le-au percheziționat locuințele. Victimele erau ademenite cu analize gratuite în două apartamente amenajate să pară clinici medicale.

Polițiștii de la investigații criminale spun că patru bărbați și două femei au început să păcălească, din vara anului trecut, mai mulți vârstnici pe care îi contactau telefonic și le ofereau consultații medicale gratuite.

Victimele erau atrase cu promisiunea unor consultații gratuite

Corespondent Știrile PRO TV: „În urma discuțiilor telefonice, victimele erau invitate la două adrese, una chiar aici, pe Calea Moșilor. «Redescoperă-ți starea de bine» - Iată cu ce mesaj erau întâmpinați aici oamenii. Mulți au descoperit însă că sunt victimele unei înșelăciuni de proporții.”

Raluca Bondarici, polițist al SVUC: „Le-ar fi indus ideea că suferă de diferite afecțiuni care ar putea fi tratate cu dispozitive comercializate de respectivele societăți. Sub imperiul emoțiilor create, victimele au fost convinse să cumpere aceste produse la prețuri mult peste valoarea de piață, inclusiv prin contractarea unor credite de nevoi personale.”

Liderul grupului ar fi fost un tânăr de 35 de ani

Polițiștii spun că liderul grupului era Traian Cîmpanu, un tânăr de 35 de ani din Tecuci.

Corespondent Știrile PRO TV: „Procurorii au identificat până acum 12 victime care au plătit sume cuprinse între 5 mii și 35 de mii de lei. Prejudiciul se ridică deocamdată la aproape 60 de mii de euro.”

Vârstnicii au fost păcăliți să cumpere concentratoare de oxigen, filtre de apă și saltele despre care li se spunea că le vor prelungi miraculos viața.

La percheziții, acasă la suspecți, anchetatorii au găsit astfel de bunuri, telefoane mobile, diferite sume de bani care nu au putut fi justificate, dar și o armă deținută în mod ilegal.