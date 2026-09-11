„Masa care unește” va avea peste 5 kilometri. Pe lângă doborârea recordului, evenimentul are și un scop caritabil. Banii strânși din donații vor fi folosiți pentru construirea unui spital psihiatric pentru copii.

Masa lungă de 5,5 kilometri se va întinde de la Palatul Parlamentului până în Piața Unirii. Voluntarii au început deja să aranjeze o parte din decor în Piața Constituției. La noapte, după închiderea traficului în zonă, vor continua montajul și pe Bulevardul Unirii.

Mădălin Nițiș, organizatorul evenimentului: „Conceptul presupune ca masa să fie continuă, așa că am folosit tot spațiul disponibil din Piața Constituției și de pe Bulevardul Unirii, spre fântâni, pentru a putea așeza această masă lungă.”

Iar masa va fi plină de bunătăți. Cei 20.000 de participanți înscriși vor primi gratuit mâncare gătită, dulciuri și băuturi. În total, vor fi împărțite peste cinci tone de alimente.

Florin Gherman, chef: „Am pregătit un rastel cu 20 de tăvi de cârnăciori și îi vom găti timp de 15 minute, la 185 de grade. Vom mai găti și două tone de orez, care vor fi servite alături de cârnăciori, și vom avea 20.000 de ouă. Pe lângă acestea, pachetele vor conține și câteva produse reci.”

La pregătirea meniului au pus umărul și câțiva dintre concurenții noii ediții MasterChef.

Belinda, concurentă MasterChef: „Nu mă sperie atât de tare cum mă sperie probele de la MasterChef!”

Cele 20.000 de porții vor fi răcite și transportate în camioane frigorifice până la locul evenimentului. Sâmbătă, fiecare participant va avea pe masă o sacoșă cu mâncare și băuturi, astfel încât toți să poată mânca în același timp și să depășească astfel două recorduri mondiale: masa de 3,5 kilometri din Portugalia și recordul din Liban, unde 15.000 de oameni au stat la aceeași masă.

Izabela Gontaru, coordonator proiect: „La Masa care Unește nu pierdem din vedere nici partea estetică, foarte importantă. Așa că haideți să vedem ce înseamnă aranjamentele florale pentru o masă lungă de 5,5 kilometri.”

Înseamnă 35.000 de fire de flori, alături de verdeață și ornamente. Voluntarii au început deja să le așeze în vaze, iar, la final, participanții le vor putea lua acasă.

Bianca Negrea, antreprenor în industria floristică: „Trebuie recordul să-l spargem, că de asta muncim cu toții! Și acest scop caritabil pe care îl avem trebuie neapărat să fie atins!”

Banii strânși din donații vor fi folosiți pentru construirea unui spital de psihiatrie pentru copii, iar materialele folosite la amenajarea mesei vor fi reutilizate în construcții.