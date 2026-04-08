Răspunzând întrebărilor despre documente guvernamentale rusești obținute de POLITICO și publicate marți, care arată că Budapesta a negociat o serie de domenii de cooperare cu Moscova, purtătoarea de cuvânt adjunctă a Comisiei, Arianna Podestà, a declarat că Kremlinul nu își respectă angajamentele.

„Opinia noastră despre fiabilitatea Rusiei este foarte clară — este un partener nesigur. A demonstrat acest lucru inclusiv în domeniul energetic”, a spus Podestà. „Neavând toate detaliile, nu vom face alte comentarii.”

Documentele, semnate de ministrul de externe ungar Péter Szijjártó, stabilesc priorități comune privind „probleme actuale de comerț bilateral și cooperare economică, activități comune în sectorul energetic, industrie, sănătate, agricultură, construcții și alte domenii de interes reciproc, precum și în sfera culturală și umanitară”.

Printre planurile convenite se numără extinderea cooperării în industria energiei nucleare, sprijinirea profesorilor de limbă rusă și a studenților absolvenți care vin în Ungaria, precum și lansarea unor noi parteneriate între echipe sportive și universități.

Direcția politicii externe a Ungariei a devenit un subiect central în alegerile parlamentare de duminică, unde premierul Viktor Orbán se confruntă cu cel mai dificil test al celor 16 ani de putere. Liderul populist — care a cultivat relații mai strânse cu Kremlinul și a blocat sancțiunile UE împotriva Rusiei — este în urma contracandidatului de centru-dreapta, Péter Magyar, în sondaje.

Orbán l-a acuzat pe rivalul său că se aliniază Bruxelles-ului, riscând să implice țara într-un război și să afecteze accesul la resursele energetice rusești, în timp ce Magyar a declarat că actualul guvern ar trebui investigat pentru posibilă trădare, din cauza legăturilor sale cu Kremlinul.