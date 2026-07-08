ANM a prelungit codul galben de furtuni până joi. Vijelii, ploi torențiale, grindină și temperaturi în scădere. HARTĂ

Vremea
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Meteorologii au emis noi atenționări cod galben de instabilitate atmosferică, valabile miercuri și joi, pentru cea mai mare parte a țării. Sunt așteptate vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și grindină, iar temperaturile vor scădea.

autor
Aura Trif

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben valabilă miercuri, 8 iulie, între orele 10:00 și 23:00, pentru cea mai mare parte a țării.

Cod galben de furtuni până joi

În acest interval, vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50-70 km/h, iar izolat rafalele vor depăși 80 km/h. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni, în special în nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea, precum și local în Oltenia și Muntenia.

Cantitățile de apă vor ajunge la 15-30 l/mp în intervale scurte de timp, iar izolat pot depăși 40 l/mp.

Meteorologii au emis o nouă atenționare cod galben și pentru joi, 9 iulie, valabilă între orele 12:00 și 02:00, în noaptea de joi spre vineri.

Instabilitatea atmosferică va afecta Muntenia, Dobrogea, precum și vestul și sudul Moldovei. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h, iar pe arii restrânse vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor fi de 15-20 l/mp, iar izolat vor depăși 30-40 l/mp.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, miercuri vremea va rămâne călduroasă, cu maxime de 30-32 de grade. Din a doua parte a zilei însă, instabilitatea atmosferică se va accentua, fiind prognozate vijelii, averse și descărcări electrice, iar vântul va sufla cu rafale de 50-70 km/h.

Joi, valorile termice vor scădea semnificativ, sub mediile normale pentru această perioadă. Temperatura maximă va ajunge la doar 26-28 de grade. Cerul va fi mai mult noros, iar după-amiaza și seara sunt așteptate averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, posibil, vijelii cu rafale de 50-60 km/h.

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Sursa: StirilePROTV

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