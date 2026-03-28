Umbrela este nelipsită azi în Capitală, a plouat în reprize toată noaptea, iar dimineața început din nou. Nu este o ploaie torențială, însă suficient cât să țină orașul într-o atmosferă mohorâtă. Temperaturile nu depășesc 11-12 grade, dar vântul face să se simtă și mai rece.

De altfel avem în vigoare un cod galben de vânt puternic, valabil până astăzi la ora 17:00, pentru Capitală și mai multe zone din sudul țării, unde rafalele pot ajunge până la 60km/h, pe alocuri chiar mai mult.

În plus, meteorologii au emis și un cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabil în aproape toată țara. Asta înseamnă că, în unele zone, se pot strânge cantități de apă de 40 până la 60 de litri pe metru pătrat, iar izolat chiar mai mult, peste 80l/mp.

Veștile nu sunt bune nici pentru zilele următoare. Vremea arată la fel, cu ploi, vânt și temperaturi mai scăzute, astfel că weekendul nu este tocmai potrivit pentru planuri afară sau plimbări.

Așadar, un weekend cu vreme capricioasă, în care va trebui să ne adaptăm planurile în funcție de ploaie.