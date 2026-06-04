Serbia susţine că exerciţiul anual "Platinum Wolf", care a început pe 1 iunie cu sprijinul Comandamentului european al SUA, este menit să ducă la schimbul de bune practici şi "să crească competenţa şi înţelegerea reciprocă" a ţărilor care iau parte la el, între care opt membri NATO.

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus Maria Zaharova a declarat că NATO vrea să preia Balcanii şi să îndepărteze Serbia de Rusia.

"Înfăşoară Serbia în spiralele dragostei lor ca un boa constrictor", le-a spus Zaharova jurnaliştilor.

Rusia are în mod tradiţional relaţii puternice cu Serbia, care a fost supusă unei campanii de bombardare de către NATO în timpul războiului din 1999 în Kosovo.