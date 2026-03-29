Între timp, 3.500 de pușcași marini au sosit în Orientul Mijlociu, la bordul unui portavion. Militarii sunt pregătiți pentru un asalt amfibiu, iar miza este capturarea insulei iraniene Kharg, pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. De când a început războiul cu Iranul, au fost lovite deja 11.000 de obiective, au anunțat forțele americane.

Un nou val de rachete și drone a fost lansat sâmbătă-noapte la est și vest de Teheran, iar printre clădirile avariate se află inclusiv Universitatea de Știință și Tehnologie din Iran. Iar rachete iraniene s-au îndreptat spre Dubai. Proiectilele au fost neutralizate înainte să atingă solul, au transmis autoritățile din Emiratele Arabe Unite.

În schimb, mai multe drone iraniene au lovit aeroportul Internațional din Kuweit. Au provocat un incendiu la rezervoarele de combustibil și daune semnificative sistemului radar.

Între timp, rebelii houthi din Yemen au lansat un al doilea atac spre sudul Israelului, ca răspuns la atacurile israeliene asupra Iranului, Libanului, Irakului și teritoriilor palestiniene. Dar, după cum se vede în imagini, racheta a fost interceptată.

Yahya Sarea, purtător de cuvânt al rebelilor houthi: ”Forțele Armate Yemenite vor continua, cu ajutorul lui Allah Atotputernicul, să își desfășoare operațiunile militare și în zilele următoare, până când inamicul criminal își va înceta atacurile și agresiunea."

Houthi - grupare armată ce reprezintă minoritatea șiita din Yemen - controlează o mare parte din nord‑vestul acestei țări din anul 2014, când a înlăturat guvernul de la Sanaa. Analiștii spun că intervenția rebelilor reprezintă o escalandare îngrijorătoare a războiului.

Sean Bell, analist militar: ”Rebelii Houthi sunt bine înarmați. Au rachete balistice, rachete de croazieră, rachete convenționale și alte proiectile asemănătoare și, după cum știm, 15% din comerțul global trece prin această zonă (strâmtoarea Bab al‑Mandab), iar ei au acționat foarte eficient, reușind chiar să scufunde două nave în timpul acestui conflict. Acum, în ciuda campaniilor demarate de America și Marea Britanie împotriva rebelilor Houthi, cea mai recentă fiind acum aproximativ un an, este destul de evident că, prin Strâmtoarea Bab al-Mandab, Iranul își restrânge treptat controlul asupra acestor căi maritime vitale, demonstrându-și puterea în cadrul conflictului."

După ce Iranul a blocat traficul prin strâmtoarea Ormuz, Arabia Saudită și-a deviat o parte din exporturile de petrol prin Marea Roșie. Transporturile destinate în special pieței asiatice pleacă spre sud, trecând pe lângă Yemen. De aici și temerea că rebelii ar putea lansa atacuri spre aceste vase, blocând efectiv și această rută alternativă de tranzit - scenariu socotit a fi dezastruos de către specialiști.

Eleni Giokos, corespondent CNN: ”Anticipa, deoarece rebelii Houthi au fost foarte vocali în privința sprijinului pentru Iran în acest război, dar foarte tăcuți din punct de vedere militar. Ei au provocat haos în Marea Roșie și, în mod important, în strâmtoarea Bab al‑Mandab, care este celălalt punct maritim crucial din regiune, în special după atacurile din 7 octombrie (2023).”

Pentru a reduce tensiunile din Orientul Mijlociu, miniștri de externe din Turcia, Egipt și Arabia Saudită s-au întâlnit în Pakistan pentru discuții privind războiul din Iran. Capitala Islamabad se poziționează ca potențial loc de desfășurare a negocierilor dintre Statele Unite și Iran.Iranul va permite trecerea a 20 de nave pakistaneze prin Strâmtoarea Ormuz, a anunțat ministrul de Externe de la Islamabad.