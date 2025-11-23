Reacția unui turist străin în Brașov, când a aflat că nu poate vizita Strada Sforii: „Sunt aici doar o zi”

23-11-2025 | 08:33
Strada Sforii din Brașov, a treia cea mai îngustă din Europa, a fost închisă temporar, pentru renovare. Pereții laterali au fost vandalizați și, în plus, a început să cadă tencuiala. Turiștii vor fi nevoiți să admire străduța de la intrare.

Ana Tudoran

Strada Sforii, una dintre cele mai populare atracții din Brașov, a fost închisă de urgență. A devenit un risc pentru cei care o traversează.

Pereții clădirilor de pe Strada Sforii s-au degradat, iar după vremea din ultimele zile tencuiala a început să se desprindă. Din acest motiv, accesul a fost blocat, iar la ambele capete ale străzii au fost puse benzi de avertizare.

Reacția turiștilor

Deocamdată, turiștii pot doar să facă poze fără să depășească semnele de avertizare.

Turist străin: E dificil, am venit la Brașov din Grecia. Aș vrea să merg până la capăt, vreau să văd totul.

Klaus si Carmen Iohannis
Instanţa a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis

Turist străin: Mi-ar plăcea să fac plimbarea, doar că nu sunt sigur de ce este închisă, sunt aici doar pentru o zi, ca turist, și pare foarte frumos. Mi-ar plăcea să pot merge pe acolo.

Autoritățile vor să monteze porți de acces, sisteme de supraveghere video și să repare fațadele de la ambele intrări. Banii vor fi alocați de la bugetul local.

Localinică: Mă bucur foarte mult că intră în renovare că arată jalnic și cândva a fost foarte frumos amenajat și păstrat și păzit public. E păcat să rămânem pentru Brașov așa neîngrijit.

Strada Sforii ar putea fi redeschisă vizitatorilor în prima parte a anului viitor.

30 de ani de PRO TV. 2017 - România s-a trezit și a umplut străzile împotriva Ordonanței 13

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 23-11-2025 08:16

