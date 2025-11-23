Oradea se pregătește de sărbători. Clădirile prind viață cu lumini și ghirlande, în așteptarea turiștilor

Se apropie sărbătorile cu pași repezi, iar în marile orașe pregătirile sunt în toi. La Oradea, clădirile în stil baroc sunt ornate cu luminițe, figurine și ghirlande.

Orașul vrea să atragă și mai mulți turiști cu atmosfera de poveste. Proprietarii care nu au făcut programări din vară trebuie să se descurce pe cont propriu. Firmele de profil au agenda plină.

Primele sunt împodobite clădirile din centrul istoric. Printre ele, și remarcabilul Palat „Vulturul Negru”. Pasajul interior al clădirii e decorat, pe toată lungimea lui, cu ghirlande și coronițe de flori.

Florin Naprodean, alpinist utilitar: „Lucrăm la pasajul Vulturul Negru. E solicitantă activitatea asta de alpinism utilitar, îți trebuie și condiție fizică, și tehnică.”

Alte nouă clădiri de patrimoniu, obiective turistice reprezentative pentru oraș, primesc ținuta de sărbătoare.

Firma care se ocupă de împodobirea clădirilor are programări făcute de șase luni.

Camelia Filip, manager firmă decorare: „Suntem foarte aglomerați, odată cu venirea sărbătorilor. Am început proiectul de Crăciun atât pe oraș, cât și la companiile și zonele rezidențiale ale orașului. Noi deja din vară pregătim sezonul de iarnă.”

Sebastian Lascu, city manager Primăria Oradea: „Anul acesta avem un mare ajutor din partea firmelor private care dețin clădiri în zona centrală, care își vor asuma partea de iluminat, iar de clădirile care țin de municipalitate ne ocupăm noi.”

Zeci de mii de turiști sunt așteptați la Târgul de Crăciun, începând cu 28 noiembrie. În piața centrală va fi amplasat un brad artificial, înalt de 18 metri.

