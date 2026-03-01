Acolo unde ceața persistă, temperaturile rămân scăzute, dar în sudul Banatului se face mult mai cald decât ar fi normal. Se vor atinge 16...17 grade.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Brăgan avem o zi cam mohorătă, cu înnorări persistente și ceață densă acum, dimineața. Până la ora 9 sunt în vigoare mai multe avertizări de ceață în județele Călărași, Ialomița, Constanța și Tulcea. Mai târziu e posibil să vedem puțin soarele, iar maximele se opresc pe la 6...7 grade.

La fel o să fie și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei: atmosferâ închisă, multă ceață în orele dimineții și un pic de soare după prânz. Vor fi cel mult 5...6 grade pe la amiază, iar la noapte se vor înregistra în jur de 0 grade.

Ceața este prezentă acum și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. În multe zone vizibilitatea este foarte scăzută, chiar și sub 50 de metri, iar pănâ la ora 9 sunt în vigoare mai multe coduri galbene de ceață densă. Atmosfera rămâne destul de rece. Maximele nu reușesc să treacă de 5 grade.

În schimb, în nordul Transilvaniei și în Maramureș cerul se păstrează curat toată ziua și încălzește simțitor. Temperaturile depășesc cu mult valorile normale pentru această perioadă. Ajung pe la 14...15 grade.

Și în ținuturile vestice o să fie foarte bine. Avem cer mai mult senin, vânt domol și o atmosferă cât se poate de plăcută în miezul zilei. O să fie neobișnuit de cald pentru acest moment al anului, iar în sudul Banatului se vor atinge chiar și 17 grade.

În Transilvania este cam frig acum dimineața, în special în depresiuni. Nu prea vedem norii și vreme devine foarte frumoasă după prânz. Se face mai cald decât ar trebui. Temperaturile urcă pănă la 13 grade.

În Oltenia ziua a început cu ceață și multă umezeală. Pănâ la ora 9 sunt în vigoare mai multe coduri galbene de ceață, așa că mare atenție dacă porniți la drum. Maximele pot să ajungă la 7...8 grade, dar acolo unde ceața persistă o să fie mai frig.

Și în sudul României este cam înnorat, iar regimul termic este influențat de prezența ceții. Dacă aceasta durează mai multe ore, temperaturile rămân scăzute. În unele zone vor fi doar 2 grade.

Vremea în București azi

Și în București avem vreme destul de neplăcută. Norii persistă aproape toată ziua, iar maxima se oprește pe la 4 grade. La noapte mai apar ceva înnorări. Revin condițiile de ceață, iar temperatura coboară până la -1 grad în centru și ajunge la -4 grade la marginea orașuluii.

La munte găsim vreme frumoasă. Atmosfera se menține însorită aproape peste tot. Este frig la începutul zilei, dar temperaturile cresc simțitor după prânz. Se face mult mai cald decât în mod obișnuit, așa că stratul de zăpadă continuă să se topească.