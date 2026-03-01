Unele curse către Abu Dhabi și Tel Aviv au fost anulate. Avioanele care au decolat nu au mai aterizat la destinație și, în final, au făcut cale întoarsă.

Este și cazul a 173 de pasageri care au ajuns înapoi în România, după ce zborul lor spre Dubai a fost redirecționat către Riad.

Mai multe companii aeriene au anunțat suspendarea călătoriilor programate în următoarele zile.

Două curse București-Dubai au suferit modificări, în zbor, din cauza situației din Orientul Mijlociu.

Corespondent ȘtirileProTV: „E aproape ora 9 seara şi peste 170 de pasageri s-au întors pe aeroportul Otopeni, după ce acum mai bine de 12 ore au decolat spre Dubai, însă cursa lor a fost redirecționată spre Riad, în Arabia Saudită.”

Pasagerii au primit vestea atacurilor după aterizarea în Riad. Au rămas 3 ore în avion - timp în care aeronava a fost alimentată, pentru zborul de întoarcere în țară.

„Ne-au anunțat că s-a închis spațiul aerian și a trebuit să aterizăm în Riyhad. Acolo ne-au spus că alimentăm și plecăm, dar am staționat vreo 2-3 ore. Am stat fără mâncare, fără apă.”

Chiar dacă și-au încheiat vacanțele înainte ca acestea să înceapă, oamenii s-au bucurat că au ajuns acasă în siguranță.

Femeie: „Mergeam în vacanță cu copiii”.

Reporter: Vă bucurați că v-aţi întors?

Femeie: ”Ne bucurăm foarte mult. Dumnezeu ne iubește. ”

În total, 6 companii aeriene, printre care și Tarom, și-au anulat zborurile în zonă, începând de ieri.

Compania TAROM a suspendat zborurile către și dinspre Tel Aviv cel puțin până pe 3 martie 2026, inclusiv. Iar Wizzair și Lufthansa pana pe 7 martie.