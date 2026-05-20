Cod galben de vânt puternic și instabilitate atmosferică în 13 județe. Cum va fi vremea în București

„În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20...30 l/mp şi izolat de peste 40...50 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi şi vineri şi în vestul şi centrul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60...90 km/h", a transmis ANM.

Potrivit ANM, până sâmbătă dimineaţă, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în special în jumătatea de est a ţării, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi izolat grindină.

Miercuri, până la ora 22.00, este cod galben de vânt puternic în Moldova, nordul Dobrogei, estul şi nord-estul Munteniei.

„Miercuri (20 mai), vor fi intensificări ale vântului în Moldova, nordul Dobrogei, estul şi nord-estul Munteniei, cu viteze de 50...65 km/h", a transmis ANM.

Joi, în intervalul 06.00 - 21.00, va fi cod galben în Moldova, nord-estul Munteniei şi sudul Banatului.

„Joi (21 mai), vor fi intensificări ale vântului în Moldova, nord-estul Munteniei şi sudul Banatului, cu viteze de 50...65 km/h", au transmis meteorologii.

Vremea în Bucureşti

Prognoză pentru intervalul 20.05.2026 Ora 10:00 - 21.05.2026 Ora 09:00

Vremea se va menţine normală termic, dar va fi şi uşor instabilă. Cerul va avea înnorări temporare, iar după-amiaza şi noaptea vor fi averse (5...8 l/mp) şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 25...26 de grade, iar cea minimă de 12...14 grade.

Prognoză pentru intervalul 21.05.2026 Ora 09:00 - 22.05.2026 Ora 09:00

Cerul va avea înnorări temporare şi vor fi perioade cu averse (6...8 l/mp, izolat peste 10 l/mp) şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 23...25 de grade, iar cea minimă de 13...14 grade.

Prognoză pentru intervalul 22.05.2026 Ora 09:00 - 23.05.2026 Ora 10:00

Cerul va avea înnorări temporare şi vor fi perioade cu averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 21...23 de grade, iar cea minimă de 13...14 grade.

„În intervalul 20 mai, ora 10 - 23 mai, ora 10, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică ce vizează instabilitate atmosferică, cantităţi de apă însemnate, intensificări ale vântului", precizează ANM.