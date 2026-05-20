Cod galben de vânt puternic și instabilitate atmosferică în 13 județe. Cum va fi vremea în București

Vremea
Data publicării:
Data actualizării:
Id73454 inquam photos octav ganea
Inquam Photos / Octav Ganea

Meteorologii anunţă cod galben de vânt puternic, până joi seară, în mai multe zone ale ţării. Şi municipiul Bucureşti este vizat de o avertizare de instabilitate atmosferică, cantităţi de apă însemnate, intensificări ale vântului.

autor
Lorena Mihăilă

Potrivit ANM, până sâmbătă dimineaţă, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în special în jumătatea de est a ţării, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi izolat grindină.

„În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20...30 l/mp şi izolat de peste 40...50 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi şi vineri şi în vestul şi centrul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60...90 km/h", a transmis ANM.

Miercuri, până la ora 22.00, este cod galben de vânt puternic în Moldova, nordul Dobrogei, estul şi nord-estul Munteniei.

„Miercuri (20 mai), vor fi intensificări ale vântului în Moldova, nordul Dobrogei, estul şi nord-estul Munteniei, cu viteze de 50...65 km/h", a transmis ANM.

Joi, în intervalul 06.00 - 21.00, va fi cod galben în Moldova, nord-estul Munteniei şi sudul Banatului.

„Joi (21 mai), vor fi intensificări ale vântului în Moldova, nord-estul Munteniei şi sudul Banatului, cu viteze de 50...65 km/h", au transmis meteorologii.

Vremea în Bucureşti

Prognoză pentru intervalul 20.05.2026 Ora 10:00 - 21.05.2026 Ora 09:00

Vremea se va menţine normală termic, dar va fi şi uşor instabilă. Cerul va avea înnorări temporare, iar după-amiaza şi noaptea vor fi averse (5...8 l/mp) şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 25...26 de grade, iar cea minimă de 12...14 grade.

Prognoză pentru intervalul 21.05.2026 Ora 09:00 - 22.05.2026 Ora 09:00

Cerul va avea înnorări temporare şi vor fi perioade cu averse (6...8 l/mp, izolat peste 10 l/mp) şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 23...25 de grade, iar cea minimă de 13...14 grade.

Prognoză pentru intervalul 22.05.2026 Ora 09:00 - 23.05.2026 Ora 10:00

Cerul va avea înnorări temporare şi vor fi perioade cu averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 21...23 de grade, iar cea minimă de 13...14 grade.

„În intervalul 20 mai, ora 10 - 23 mai, ora 10, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică ce vizează instabilitate atmosferică, cantităţi de apă însemnate, intensificări ale vântului", precizează ANM.

Vremea rea nu i-a ținut pe bucureșteni în case. Calea Victoriei a rămas plină de viață chiar și pe ploaie și vânt

Sursa: News.ro

Etichete: cod galben, vant, ploaie, anm,

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO A jucat finala Champions League și vine la Dinamo din sezonul viitor!
GALERIE FOTO A jucat finala Champions League și vine la Dinamo din sezonul viitor!
Citește și...
iLikeIT
Noile modele AI și tehnologiile cu care Google vrea să domine piața. Ce a anunțat gigantul tech în conferința sa anuală

Cea mai importantă conferință Google din acest an - I/O. - a avut loc marți. Aici putem vedea toate noutățile pe care compania le anunță atât în zona de hardware, dar mai mult ca oricând a fost vorba despre inteligența artificială.
Stiri externe
Efectele scumpirii carburanților pe piața auto. Cererea a explodat în Europa după războiul din Iran

Cererea de vehicule electrice în Europa a crescut semnificativ, deoarece preţurile ridicate la combustibil, legate de războiul din Iran, propulsează vânzările de vehicule electrice noi şi second-hand, arată datele analizate de Reuters.

Recomandări
Stiri Politice
Nicușor Dan organizează noi consultări pentru desemnarea unui nou premier. Pe cine a chemat la Cotroceni

Nicuşor Dan a invitat, la trei zile după consultări, parlamentarii din grupul Uniţi pentru România, pe cei din grupul PACE – Întâi România şi neafiliaţii, pentru a discuta despre situaţia economică şi politică a ţării.

Stiri Economice
Ședință la Palatul Victoria. Guvernul demis analizează reformele din PNRR. România riscă penalizări de 15 miliarde de euro

Premierul demis Ilie Bolojan are miercuri dimineață o ședință de lucru privind stadiul implementării PNRR la Palatul Victoria, la care vor participa o parte dintre miniștrii rămași în guvernul interimar.

Stiri externe
SUA și-au redus prezența militară în Europa. O brigadă de luptă a fost retrasă, iar un aliat NATO este direct afectat

Ministerul american al Apărării a anunţat marţi că a redus numărul brigăzilor sale de luptă staţionate în Europa de la patru la trei, o nouă etapă în reducerea prezenţei militare americane pe Vechiul Continent iniţiată de preşedintele Donald Trump.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
(P) Endometrioza: boala cronică care afectează 1 din 10 femei

14:42

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Mai 2026

48:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 18 Mai 2026

01:48:45

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Agricultură fără rădăcini

42:56

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Scandalul ia amploare la Southampton: patronul e furios, jucătorii vor să-și dea clubul în judecată!

Sport

„Am lăsat o portiță deschisă.” Nu doar tenisul contează: Sorana Cîrstea, sinceră, înainte de Roland Garros 2026