Vremea azi, 6 noiembrie 2025. Soarele revine treptat, însă ploile persistă în unele zone ale țării

Ziua de joi aduce înnorări persistente în regiunile sudice și în cele estice, pe unde vin și câțiva stropi de ploaie. În rest avem atmosferă însorită, chiar cer senin în unele zone.

Vântul se întețește în sudul Banatului și pe litoral, iar maximele pleacă de la 9...10 grade în Muntenia și în depresiuni și ajung la 15...16 grade în vest, în nord-vest și în centru.

În Dobrogea și Bărăgan găsim vreme închisă, cu înnorări, ploi și un vânt insistent, mai ales la malul mării. Temperaturile scad ușor și se opresc la 14 grade.

Vremea în Moldova

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, se înnorează și o să plouă - dar pe suprafețe mai restrânse. Maximele rămân la valori apropiate de normal și vor fi în jur de 14 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem o zi destul de mohorâtă. Cerul rămâne acoperit, dar nu prea sunt semne de precipitații. Se face puțin mai rece decât miercuri, iar temperaturile nu mai trec de 15 grade.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, după ce se ridică ceața matinală, urmează o zi superbă: cer senin, vânt domol și maxime de 15, poate chiar 16 grade - valori ușor peste normalul perioadei.

În ținuturile vestice avem tot atmosferă însorită. Norii apar destul de rar, însă în Munții Banatului e posibil să vină ceva precipitații: ploi în zonele joase și lapoviță și ninsoare - la altitudini mari. Vântul se întețește în sudul Banatului, iar la amiază temperaturile urcă până la 15...16 grade.

Vreme bună găsim și în zona Transilvaniei, chiar dacă, la începutul zilei, s-a lăsat ceața în unele zone. Soarele încălzește treptat atmosfera, iar după prânz se ating în jur de 14 grade în vestul provinciei. În Carpații Meridionali o să plouă puțin, iar pe creste, trecător, o să ningă sau o să cadă lapoviță. Până la ora 09, zona depresionară a județului Harghita se află sub cod galben de ceață densă și vizibilitate redusă.

Vremea în Oltenia

În Oltenia nu prea vedem soarele. O să plouă în unele zone, iar maximele ating 13 grade la orele amiezii. Peste noapte mai vin câteva ploi slabe, iar minimele ajung la 8 grade - valori peste normalul perioadei.

În sudul țării, ziua de astăzi aduce atmosferă mohorâtă, cer acoperit și ploi în multe zone. E adevărat că vorbim despre ploi slabe, iar temperaturile urcă până la 14 grade pe la Ploiești.

Vremea în București

În București avem tot vreme închisă. O să plouă, iar maxima se oprește la 12 grade - o valoare potrivită pentru acest moment al anului.

Vineri, înnorările persistă și continuă să plouă. Vântul va fi activ, iar temperatura ajunge la 13 grade după prânz.

Sâmbătă, cerul rămâne acoperit, însă ploile apar mai ales pe seară și în noaptea de sâmbătă spre duminică. Se mai încălzește puțin, iar maxima atinge 16 grade.

Duminică se face mai cald și vor fi în jur de 18 grade la orele amiezii. Vedem puțin soarele printre nori, iar în noaptea următoare e posibil să se formeze ceață.

Vremea la munte

La munte găsim atmosferă schimbătoare. O să plouă puțin, în special în masivele sudice și sud-vestice, iar la altitudini mari o să fie lapoviță și ninsoare. Vântul are intensificări în Munții Banatului.

Și vineri se înnorează din când în când. Vin alte precipitații: ploi în zonele joase și lapoviță și ninsoare la altitudini mari. În masivele sud-vestice se pot strânge peste 15 litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile din stațiuni cresc ușor.

Sâmbătă, soarele se arată trecător, dar o să mai vină și ceva ploi - destul de abundente, în unele zone. Vântul bate mai tare în Munții Banatului, de asemenea, la altitudini mari.

Duminică se mai îndreaptă vremea. Vor fi perioade însorite și doar pe spații mici o să mai plouă slab. Vântul rămâne insistent în zonele înalte.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













