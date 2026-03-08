În sudul, sud-estul şi centrul României mai apar câțiva nori, în rest cerul rămâne curat toată ziua.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici s-ar putea să mai fi ceva înnorări sau ceață dimineața, dar mai târziu se arată soarele. Temperaturile puțin mai scăzute decât sâmbătă, vor ajunge pe la 11 grade, dar pe litoral va fi mai răcoare.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, la începutul zilei este un pic de ceață în unele zone. Apoi se arată soarele, iar maximele ajung la 12 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina, soarele strălucește pe tot parcursul zilei. Se răcoreste ușor și la amiază vor fi el mult 11 grade.

Atmosfera va fi plăcută și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Nu vedem norii deloc și se face mult mai cald decât ar trebui. La Satu Mare se vor înregistra 17 grade.

Și în vestul țării se anunță o zi foarte plăcută, cu soare și temperaturi ridicate pentru luna martie. Se ating 19 grade pe la Reșița, iar vântul se intensifică în sudul Banatului cu viteze de 40...50 km/h.

În Transilvania este frig în orele dimineții, mai ales în depresiuni. Vremea se încălzește mai târziu și temperaturile ajung la valori agreabile, de până la 15 grade în vestul provinciei. Atmosfera se menține însorită și nici vântul nu pune probleme.

În sud-vestul țării ne așteaptă o zi frumoasă, însă acum, dimineața, mai sunt ceva înnorări, poate și un pic de ceață. Amiaza aduce maxime de până la 15 grade în vestul Olteniei.

Și în sudul țării se anunță soare și atmosferă plăcută, însă și pe aici s-ar putea să fie un pic de ceată dimineața.

Vremea în București

În București predomină vremea frumoasă și vântul va fi ceva mai activ. După prânz se vor înregistra în jur de 13 grade. La noapte vor fi condiții de ceată și minima coboară la 1 grad cu plus.

Vremea la munte

Și la munte atmosfera va fi însorită. Norii apar doar trecător, iar temperaturile din stațiuni vor fi comparabile cu cele de sâmbătă.