Cum ziua a fost splendidă în toată țara, și în Cluj oamenii au ieșit la picnic în număr mare.

Pe Calea Victoriei atmosfera s-a schimbat radical din această dimineață. În locul mașinilor s-au auzit râsete. Sătui de frig și zile mohorâte, mulți și-au luat copiii și au ieșit la plimbare și la o înghețată.

Localnic: E superb, cum nu e Bucureștiul. Ne plimbăm, ne relaxăm, ne bucurăm de soare, luăm o cafeluță.

Localnic: Așteptam de mult această primă zi. Cum am aflat la știri că astăzi va fi, instant am programat o ieșire. Am și mâncat, am și băut ceva, iar acum vrem să vedem dacă mai sunt ceva activități stradale, care mai e vibe-ul aici.

Timp de 25 de săptămâni, în fiecare weekend, Calea Victoriei va arăta așa: fără mașini și fără claxoane și fără agitația obișnuită din trafic. Bulevardul se transformă într-un spațiu pentru oameni, iar pe tot traseul, pe parcursul verii, vor fi organizate spectacole de teatru și dans, concerte, parade, ateliere pentru copii sau activități sportive.

Între timp în Parcul Feroviarilor din Cluj toată lumea a fost poftită la iarbă verde. Povestea se va repeta și mâine dacă este vreme bună.