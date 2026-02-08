Vântul prinde putere în vest și în sud-vest, iar maximele pleacă de la -1 grad în nordul Moldovei și ajung pe la 15 grade în Oltenia.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici avem atmosferă mohorâtă, cu ceață dimineață, înnorări mai târziu și câțiva stropi de ploaie - pe spații mici. Temperaturile rămân, însă, ridicate pentru începutul lunii februarie și ajung la 9 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, găsim tot vreme închisă. Pe-aici o să plouă sau o să cadă lapoviță, iar la amiază termometrele vor indica în jur de 6...7 grade. La începutul zilei s-a lăsat ceața în zonele joase.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se înnorează, dar se face mai frig decât sâmbătă și nu vor fi mai mult de 2 grade. În aceste condiții, precipitațiile care apar în această regiune vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. La noapte, în nordul Moldovei se lasă gerul și vor fi -10 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș domină atmosfera închisă și o să plouă din când în când, pe parcursul zilei. Vremea rămâne caldă pentru această perioadă, iar maximele ajung la 8 grade.

În ținuturile vestice se răcește puțin, însă temperaturile rămân ridicate pentru data din calendar și vor fi în jur de 10 grade. Cerul rămâne acoperit, o să vină și câțiva stropi de ploaie - pe suprafețe restrânse, iar în sudul Banatului se pornește vântul.

În Transilvania ziua începe cu ceață în depresiuni. Apoi înnorările persistă și apar precipitații sub toate formele. În estul provinciei și în zona montană, treptat, predomină ninsorile, iar după prânz maximele ating 10 grade pe la Sibiu și la Alba Iulia.

În Oltenia, după ce se risipește ceața de dimineață, iese soarele și se face foarte cald pentru această perioadă: la Râmnicu Vâlcea vor fi în jur de 15 grade. Dacă, însă, ceața persistă mai multe ore, e posibil să nu se atingă valorile prognozate. Ploile apar pe spații mici, iar vântul are unele intensificări.

În ținuturile sudice avem ceață la începutul zilei, scurte momente însorite mai târziu și câteva ploi slabe, pe suprafețe restrânse. Temperaturile - ridicate pentru o zi de februarie - ajung la 10 grade.

Vremea în București

În București cerul rămâne acoperit, însă vremea se menține caldă și se ating 8 grade. La noapte se pornește vântul și apar precipitații: mai întâi ploi, iar spre dimineață - lapoviță și ninsoare. Minima ajunge la zero grade

Vremea la munte

La munte avem înnorări în majoritatea masivelor. Precipitațiile se transformă, treptat, în ninsori, iar temperaturile din stațiuni rămân la valori similare cu cele de sâmbătă.