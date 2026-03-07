Maximele pleacă de la 7 grade pe litoral și ajung la 16 grade în vestul și în nord-vestul României.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici la începutul zilei vor fi ceva înnorări, apoi apare soarele, iar la amiază vor fi cel mult 10 grade - valori normale pentru această perioadă.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, s-ar putea să fie un pic de ceață în primele ore, soare și vreme bună mai târziu. Temperaturile, în scădere față de ziua trecută, se opresc pe la 11 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina urmează o zi superbă: cer senin, vânt domol și temperaturi potrivite pentru această perioadă. La amiază termometrele vor indica în jur de 11 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim tot soare și vreme bună. Nu vedem norii, nici vântul nu pune probleme, iar vremea se menține caldă pentru început de martie. După prânz temperaturile urcă până la 17 grade.

Vreme frumoasă și caldă găsim și în ținuturile vestice, pe unde se ating tot 17 grade la orele amiezii. Vântul are unele intensificări în sudul Banatului, pe unde o să bată cu 45 de km/h, dar în rest nu sunt alte fenomene care să ne strice ziua.

În Transilvania avem o dimineață rece în depresiuni. Soarele încălzește treptat atmosfera, iar la amiază vor fi 10 grade la Miercurea Ciuc și 15 grade la Alba Iulia. În Carpații Meridionali apar câțiva nori, dar fără precipitații.

În Oltenia sunt condiții de ceață la începutul zilei. Mai târziu, însă, iese soarele și se face mai cald decât ar trebui. În vestul provinciei, pe la Drobeta Turnu Severin, se ating 14 grade.

În sudul țării, atmosfera va fi însorită. După prânz vor fi temperaturi de până la 12 grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București avem o zi cu soare, dar se mai răcește puțin și vor fi în jur de 12 grade. La noapte revin condițiile de ceață, iar temperatura coboară până la zero grade.

Vremea la munte

La munte găsim vreme frumoasă, cu temperaturi în creștere. În masivele sudice apar câțiva nori, însă nu sunt semne de precipitații. În restul zonei montane avem cer mai mult senin și un vânt ceva mai insistent în Munții Banatului.