Se intensifică vântul și apar averse destul de consistente. Vor fi 26 de grade în Maramureș și 38 de grade în Banat și în sudul Crișanei.

Vremea în fiecare regiune

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici atmosfera se menține însorită toată ziua și se face din nou foarte cald.

În Bărăgan se ating 36 de grade, la umbră și zăpușeala este greu de îndurat.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei temperaturile urcă rapid și canicula revine în forță după orele prânzului. Maximele ajung la 37 de grade. Se accentuează și disconfortul termic, iar în această zonă NU prea sunt speranțe de ploaie.

În schimb, în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina atmosfera devine instabilă în a doua parte a zilei, când sunt așteptate ploi torențiale și rafale puternice de vânt. Până atunci, însă, avem soare arzător și temperaturi foarte ridicate, care ajung pe la 38 de grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș urmează încă o zi extrem de caldă, cu aer iresirabil și 38...39 de grade, la umbră. După atâta cădură, vin ploile și vijeliile. E posibil să cadă și grindină. Mâine temperaturile NU mai trec, însă, de 30 de grade.

În vestul țării o să fie din nou cel mai rău. Cădura devine insuportabilă și temperaturile urcă până la 40...41 de grade, iar stresul termic este unul extrem. După-amiază sunt anunțate averse destul de abundente, cu descărcări electrice și rafale puternice de vânt.

Și în Transilvania se face foarte cald. Canicula revine în vestul provinciei, pe unde se ating valori de 35...35 de grade. Spre seară ploile ajung și aici. Sunt însoțite de tunete, fulgere și vijelii. Vor aduce cantități însemnate de apă, mai ales în zonele de munte.

Scenariul se repetă și în zona Olteniei. După o amiază cu soare dogoritor și temperaturi caniculare, vor fi perioade foarte agitate cu ploi zgomotoare și vânt.

Norii de furtună se adună mai pe seară și în ținuturile sudice. Până atunci avem de suporat o căldura apăsătoare și maxime de 37 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București avem încă o amiază caniculară, cu 38 de grade la umbră și un aer greu de respirat. Mai târziu se pornește vântul, se adună norii.

Apar și câteva reprize de ploaie. Atmosfera se calmează pe timpul nopții și temperatura coboară cu greu până la 21 de grade.

Vremea la Munte

Și la munte se face mult prea cald, dar vremea se schimbă în a doua parte a zilei. O să plouă torențial. Vor fi și tunete, fulgere, vijelii puternice. În unele masive se pot acumula 50 de litri de apă pe metru pătrat.

Vremea pe Litoral

Pe litoral cerul rămâne senin toată ziua și căldura devine sufocantă după prânz. Maximele din stațiuni ajung la 33 de grade. Apa se mai încălzește puțin și va avea 25...26 de grade.