Mai exact, doritorii își fac o fotografie, iar cabina le dă apoi și poza unui posibil partener.

Așa-numita „cabină a conexiunilor pierdute" este noua atracție pentru newyorkezi. Insă nu este îndeajuns să-şi facă o fotografie pentru a găsi sufletul pereche.

Trebuie să completeze un chestionar cu 26 de întrebări, iar în funcţie de răspunsuri, cabina foto le face profilul psihologic și verifică dacă există compatibilitate cu altul din baza de date.

Apoi, primesc și fotografia persoanei care s-a dovedit compatibilă. Toată această distracție costă 10 dolari, iar... rezultatul poate fi neprețuit.

Din acest punct însă, găsirea persoanei din fotografie devine o adevărată provocare. Singurul indiciu este prenumele, așa că cei mai mulți încearcă să-i afle identitatea cu ajutorul rețelelor sociale. Cabina a devenit treptat un fenomen viral pe TikTok și Instagram, unde utilizatorii își povestesc amuzați experiența.

De când a fost instalată, în urmă cu o săptămână, peste 3.500 de oameni au trecut pe la "Cabina conexiunilor".