Un număr de 34 de utilizatori ai unui canal "masculinist" de pe aplicaţia de mesagerie Telegram vor fi judecaţi în Franţa pentru distribuirea de mesaje de instigare la ură împotriva femeilor, în urma unei anchete care a condus la reţinerea a 45 de persoane în luna iunie, scrie joi ziarul Le Figaro, preluat de agenţia EFE și Agerpres.

Canalul de pe Telegram, denumit "Femmeblancherie" (termen depreciativ care combină cuvintele "femeie" şi "spălătorie"), avea 1.758 de utilizatori care distribuiau acolo imagini şi videoclipuri cu femei, ironii, injurii şi mesaje împotriva sexului feminin.

În perioada 3-16 iunie, un număr de 45 de bărbaţi, proveniţi din medii sociale diferite şi fără a avea legături între ei în afara internetului, au fost reţinuţi pentru presupuse infracţiuni de "incitare publică la ură sau la violenţă pe criterii de sex", "incitare la discriminare" şi "injurii publice", pentru care riscă până la un an de închisoare şi 45.000 de euro amendă.

Din acest grup, 34 de bărbaţi vor fi judecaţi de un tribunal penal începând din noiembrie. Unii dintre ei se află sub control judiciar, cu interdicţia de a utiliza Telegram sau de a contacta alte persoane anchetate în dosar, în timp ce alţii au primit deja sancţiuni alternative, precum amenzi sau obligaţia de a participa la cursuri împotriva instigării la ură pe internet.

Unii au recunoscut, alții se apără că erau beți când au postat. Toți sunt de extremă-dreapta

Majoritatea au recunoscut că au scris mesajele pentru care sunt acuzaţi, dar le consideră ca fiind mai degrabă "umor negru" sau "umor de prost gust", nu instigare la ură împotriva femeilor, în timp ce alţii afirmă că le-au scris sub influenţa alcoolului sau în momente de furie. Pe de altă parte, investigarea telefoanelor acestora a relevat un interes comun pentru website-uri de extremă-dreapta.

Platforma Telegram le-a furnizat anchetatorilor datele utilizatorilor canalului, în urma unei solicitări a Parchetului din Paris. Le Figaro leagă acceptarea acestei cooperări de presiunea exercitată de sistemul judiciar francez asupra fondatorului Telegram, Pavel Durov, care deţine cetăţenie rusă şi franceză şi a fost arestat şi pus sub acuzare în Franţa în 2024.

Canalul "Femmeblancherie" a fost între timp închis, dar apărut rapid o nouă versiune, "Femmeblancherie2", care se prezintă drept un canal de umor şi satiră ce-şi propune să "studieze tema femeii" şi să "ferească femeile de ele însele".

Unitate specială în Franța pentru supravegherea ”masculinismului”

Acţiunea judiciară se înscrie într-o strategie mai amplă a autorităţilor franceze de monitorizare a extinderii pe internet a conceptului de "masculinism", un neologism creat prin analogie cu "feminismul" şi care se referă la mişcarea ce analizează identitatea masculină, denunţă discriminarea şi înjosirea bărbaţilor şi pledează pentru apărarea drepturilor acestora.

În decembrie 2025, Parchetul din Paris a însărcinat Oficiul central de combatere a crimelor împotriva umanităţii şi a crimelor motivate de ură (OCLCH), o unitate specializată a jandarmeriei franceze, să supravegheze mediile online unde s-ar putea răspândi un astfel de discurs.

Senatul francez şi-a manifestat în iunie îngrijorarea faţă de afirmarea curentului "masculinismului", considerându-l o ideologie ce apără superioritatea bărbaţilor şi învinovăţeşte femeile pentru deteriorarea situaţiei sexului masculin.